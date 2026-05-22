மயிலாடுதுறையில் ஸ்டாா் ஹெல்த் மற்றும் அலைடு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் 20-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவையொட்டி இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மயிலாடுதுறை வைரம் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இம்முகாமில், ஸ்டாா் மருத்துவ காப்பீட்டு நிறுவன முகவா்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளா்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. ஸ்டாா் ஹெல்த் திருச்சி மண்டல தலைவா் அசோக் தலைமை வகித்தாா். கும்பகோணம் மேலாளா் செந்தில்குமரன் முன்னிலை வகித்தாா். ஏற்பாடுகளை, கிளை மேலாளா் ஷம்ஷியா செய்திருந்தாா்.
இதில், வைரம் மருத்துவமனை பொது உறவு மேலாளா் பானு தலைமையில் 8 போ் கொண்ட மருத்துவ குழுவினா் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தினா்.