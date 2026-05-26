Dinamani
குல்மார்க்கில் கேபிள் கார்களில் பரிதவித்த 300 சுற்றுலாப் பயணிகள் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!எச்.வி. ஹண்டே, எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர் திரையரங்குகளில் பண்டிகை, விடுமுறை நாள்களில் 5 காட்சிகள்! - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புசிறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 25,000 வரையிலான கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் விஜய்குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 50,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி : முதல்வர் விஜய்குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்கீழ்தளத்தில் ராஜிநாமா; மேலே கட்சியில் இணைப்பு! தவெகவுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!!மின்னல் வேகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டை! இது 100% குதிரை பேரம்! - அதிமுக எம்.பி., இன்பதுரை ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!திவிஷா சர்மா வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூவர் தவெகவில் ஐக்கியம்!வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் மூவர் ராஜிநாமா!
/
மயிலாடுதுறை

சீா்காழியில் திமுக, காங்கிரஸாா் 22 போ் மீது வழக்கு

News image

வழக்கு - கோப்புப் படம்

Updated On :26 மே 2026, 2:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீா்காழியில் அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்திய காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவினா் 22 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

சீா்காழி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினா், திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றிய தீா்மான நகல் எரிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அனுமதியின்றி இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும், அவா்கள் மீது சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் கொடுத்த புகாரின் பேரில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த பிரியகுமாா், கிள்ளிவளவன், சரவணன், குரு உள்ளிட்ட 12 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதேபோல், சீா்காழி புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பாக, ராகுல் காந்தி உருவப் பொம்மையை எரித்து, ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய திமுக மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா் மருது, நெடுஞ்செழியன், நவீன் உள்பட 10 போ் மீது அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியதாக சீா்காழி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

தொடர்புடையது

அனுமதியின்றி மஞ்சுவிரட்டு: 5 போ் மீது வழக்கு

அனுமதியின்றி மஞ்சுவிரட்டு: 5 போ் மீது வழக்கு

அபிஷேக் பானா்ஜி மீது வழக்குப் பதிவு

அபிஷேக் பானா்ஜி மீது வழக்குப் பதிவு

தவெகவினா் 12 போ் மீது வழக்கு

தவெகவினா் 12 போ் மீது வழக்கு

வெடிவெடித்து இடையூறு 2 பெண்கள் உட்பட 12 போ் மீது வழக்கு

வெடிவெடித்து இடையூறு 2 பெண்கள் உட்பட 12 போ் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!