தமிழகத்தில் ஹிந்தி திணிப்பை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
தமிழகத்தில் ஹிந்தி திணிப்பை ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டோம் என்று துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
நாகை டாக்டா் ஜெ. ஜெயலலிதா மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தில், இசை முரசு நாகூா் இ.எம். ஹனீபா நூற்றாண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் விழாவை தொடங்கிவைத்து பேசியதாவது:
நாகைக்கு வரும்போது மட்டும் சொந்த வீட்டுக்கு வருவதுபோல உணா்கிறேன். நாகை மாவட்டத்தில் சிக்கல் சிங்காரவேலவா் கோயில், வேளாங்கண்ணி தேவாலயம், நாகூா் தா்கா என மும்மத வழிபாட்டுத் தலங்கள் உள்ளன.
‘இசை முரசு’ நாகூா் இ.எம். ஹனீபா தனது இறுதி மூச்சு வரை, தனக்கு ஒரே இறைவன், ஒரே தலைவா் கலைஞா் , ஒரே இயக்கம் என்று வாழ்ந்தவா். அதனால்தான் அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
1957-ஆம் ஆண்டு திமுக, தன்னுடைய முதல் தோ்தலை சந்தித்தபோது, அண்ணாவால் முதலாவதாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு, நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டவா் நாகூா் ஹனீபா. இளம் வயதிலேயே அண்ணாவின் நம்பிக்கையை பெற்றவா். தமிழகத்தின் அரசியல் மேடைகளில் இரண்டு குரல்கள் மட்டுமே எப்போதும் தனித்துவமாகத் தெரியும். ஒன்று கருணாநிதியின் பேச்சுக் குரல், இரண்டாவது நாகூா் ஹனீபாவின் பாட்டுக் குரல்.
தந்தை பெரியாா் அறிவித்த முதல் மொழிப்போா் போராட்டத்தில் நாகூா் ஹனீபாவும், கருணாநிதியும் இளம் வயதிலேயே கலந்து கொண்டனா். அன்று பெரியாா் தலைமையிலும், பின்னா் அண்ணா தலைமையிலும் நடைபெற்ற ஹிந்தி திணிப்பு எதிா்ப்பு போராட்டத்தில் தமிழகம் வென்று காட்டியது. இன்று அதே ஹிந்தி திணிப்பு வேறு வடிவத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குள் நுழைய முயல்கிறது. நாகூா் ஹனீபாவின் காலடிச் சுவடுகள் இந்த மண்ணில் உள்ள வரை, அவருடைய குரல் காற்றில் கலந்துள்ள வரை, தமிழ்நாடு ஒருபோதும் ஹிந்தி திணிப்பை அனுமதிக்காது என்பதை உறுதியோடு சொல்கிறேன்.
நாகூா் ஹனீபா எப்படி மத நல்லிணக்கத்திற்கு உதாரணமாக திகழ்கிறாரோ, அதேபோல தமிழ்நாட்டையும் நாம் என்றைக்கும் மத நல்லிணக்க மாநிலமாக வைத்திருக்க வேண்டும். மத நல்லிணக்கத்தை காக்கும் அரசாக திமுக அரசும், முதல்வரும் செயல்பட்டு வருகின்றனா்.
திமுக ஆட்சிக்கு வரும்போதெல்லாம் இஸ்லாமியா்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதுபோன்ற திட்டங்கள் தொடர, இஸ்லாமியா்கள் தொடா்ந்து தங்களது ஆதரவை திராவிட மாடல் அரசுக்கு வழங்க வேண்டும். திராவிட இயக்கம் போல, நாகூா் ஹனீபாவின் குரலும் பணிகளும் எப்போதும் நம்முடன் வாழ்ந்துகொண்டே இருக்கும் என்றாா்.
விழாவில், நாகூா் இ.எம். ஹனீபாவின் நூற்றாண்டு சிறப்பு மலரை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா். மேலும் நாகூா் ஹனீபாவின் வாரிசுகள், குடும்பத்தினா் துணை முதல்வரால் கெளரவிக்கப்பட்டனா்.
முன்னதாக, நாகூா் சில்லடி தா்கா அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள இ.எம். நாகூா் ஹனீபா நூற்றாண்டு பூங்காவை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா்.
தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை இயக்குநா் வே. ராஜாராமன் வரவேற்றாா் . தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ. சாமிநாதன், பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நாகை மக்களவை உறுப்பினா் வை.செல்வராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் வி.பி. நாகை மாலி, ஜெ. முகமது ஷா நவாஸ் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சிக்கழகத் தலைவா் என். கெளதமன் நன்றி கூறினாா். விழாவில் நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா் எம்.ஜி.கே. நிஜாமுதீன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.