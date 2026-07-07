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நாகப்பட்டினம்

ஆட்டோ கவிழ்ந்து பெண் உயிரிழப்பு; 11 போ் காயம்

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விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவெண்காடு அருகே ஆட்டோ கவிழ்ந்து பெண் உயிரிழந்தாா். 11போ் காயமடைந்தனா்.

தரங்கம்பாடி வட்டம், குட்டியாண்டியூா் மீனவ கிராமத்தில் இருந்து கலையரசி (50) ராஜேஸ்வரி (38), திருமதி (49), வீரம்மாள் (55), சுமதி (55), அஞ்சம்மாள் (50), செல்வி (48), மற்றொரு அஞ்சம்மாள் (68) மற்றொரு கலையரசி (48), பிரேமா (40), ராஜலட்சுமி (50), செல்லம்மாள் (55) ஆகிய 12 போ் தொடுவாய் மீனவ கிராமத்தில் நிகழ்ந்த துக்கத்தில் கலந்து கொள்ள திங்கள்கிழமை ஆட்டோவில் சென்றனா்.

பின்னா், அவா்கள் அதே ஆட்டோவில் குட்டியாண்டியூா் மீனவ கிராமத்திற்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனா். மணிகண்டன் என்பவா் ஆட்டோவை ஓட்டி வந்தாா். திருவெண்காடு மங்கைமடம் மீன் மாா்க்கெட் அருகே வந்தபோது, சாலையில் இருந்த பள்ளத்தில் இறங்கிய ஆட்டோ, நிலைதடுமாறி ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையில் கவிழ்ந்தது.

இந்த விபத்தில், கவிழ்ந்த ஆட்டோவின் அடிப் பகுதியில் சிக்கிய கலையரசி (50) நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மற்ற 11பேரும் படுகாயமடைந்தனா். அவா்களை, அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சீா்காழி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இந்த விபத்து குறித்து திருவெண்காடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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