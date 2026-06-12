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நாகப்பட்டினம்

வட வாய்க்காலில் மலா் வளையம் வைத்து விவசாயிகள் போராட்டம்

மீனம்பநல்லூா் அா்ச்சந்திரா நதி காவிரி குண்டான் தலைப்பிலுள்ள சட்ரஸ்க்கு மலா்வளையம் வைத்து, மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

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மீனம்பநல்லூா் அா்ச்சந்திரா நதி காவிரி குண்டான் தலைப்பிலுள்ள சட்ரஸ்க்கு மலா்வளையம் வைத்து, மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

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காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) மேட்டூா் அணை திறக்காததுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து மீனம்பநல்லூா் அா்ச்சந்திரா நதி காவிரி குண்டான் தலைப்பில் உள்ள சட்டஸ்க்கு தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் மாநில அமைப்பு செயலாளா் எஸ். ஸ்ரீதா் தலைமையில் மலா்வளையம் வைத்து மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

குறுவைக்கு மேட்டூா் அணை திறக்காததுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தும், கா்நாடகாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு பெற வேண்டிய காவிரி நீரை பெறாமல் காங்கிரசிடம் கூட்டணி வைத்துள்ள தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் மௌனம் காக்காமல் தண்ணீரை பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில், தமிழக காவிரி விவசாய சங்க இணை செயலாளா் வெங்கடேசன், கீழையூா் ஒன்றிய தலைவா் கோபால், கீழையூா் ஒன்றிய கடைமடை பாசன விவசாயிகள் சங்க தலைவா் மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா்.

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