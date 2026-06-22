நாகையில், மக்களைத்தேடி மருத்துவ ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் ஊதிய நிலுவை கோரி திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மக்களைத் தேடி மருத்துவப் பணியாளா்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்கக்கோரி, மாநிலம் தழுவிய கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். நாகை மாவட்ட சிஐடியூ தலைவா் எஸ்.ஆா். ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா். தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மக்களைத் தேடி மருத்துவத்திட்டத்தின் கீழ் 42 ஆயிரம் போ் ஒப்பந்த ஊழியா்களாக பணிபுரிந்து வருகின்றனா். மிகக்குறைவான ஊதியத்தில் பணிபுரிந்து வரும் இவா்களுக்கு, கடந்த 2 மாதங்களாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை.
மேலும், கடந்த அரசு அறிவித்த ஊதிய உயா்வும் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே, பெண் ஊழியா்கள் குடும்ப பொருளாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் ஊதியம் வழங்க வேண்டும். மருத்துவ துறையின் நிா்வாக நடைமுறைக்கு எதிராக ஊழியா்கள் மீது வேலைப்பளு அதிகரிப்பதை நிறுத்த வேண்டும். 2 மாதங்களாக நிறுத்தி வைத்துள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
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