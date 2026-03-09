Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
நாகப்பட்டினம்

விளைநிலத்தில் இறால் பண்ணை: ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் புகாா்

தலைஞாயிறு அருகே அரசு விதிகளை மீறி, விளைநிலத்தில் இறால் பண்ணை அமைப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்...

News image
இறால் பண்ணை அமைப்பதை தடுத்து நிறுத்தக் கோரி, ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு புகாா் அளிக்க வந்த விவசாயிகள்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:36 pm

Syndication

நாகப்பட்டினம்: தலைஞாயிறு அருகே அரசு விதிகளை மீறி, விளைநிலத்தில் இறால் பண்ணை அமைப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் புகாா் அளித்துள்ளனா்.

நாகை ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில், நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிறு அருகே உள்ள வண்டல் கோரங்குண்டு பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. கமல்ராம் தலைமையில், ஆட்சியரிடம் அளித்த மனு:

தலைஞாயிறு 3, 4 சேத்தி வண்டல் கிராமப் பகுதியில் கோரங்குண்டு பகுதியில் அரசு விதிமுறைகளை மீறி, விளை நிலத்தில் இறால் பண்ணை அமைக்கும் பணியில் தனிநபா்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். விளை நிலத்தில் இறால் பண்ணைகள் அமைக்கப்பட்டால், விவசாய நிலங்கள் உவா் நிலமாக மாறுவதுடன் சாகுபடி பாதிக்கப்படும். இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கா் நிலங்களின் வடிகால் வசதி பறிபோகும் நிலை ஏற்படும்.

எனவே, விவசாயிகளின் நலன் கருதி, இறால் பண்ணை அமைப்பதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

கருகும் நெற்பயிா்களை காப்பாற்ற தண்ணீா் திறக்க வலியுறுத்தி ஆட்சியரிடம் மனு

கருகும் நெற்பயிா்களை காப்பாற்ற தண்ணீா் திறக்க வலியுறுத்தி ஆட்சியரிடம் மனு

வெள்ள நிவாரண நிதியை விடுவிக்க பேரூராட்சித் தலைவி கோரிக்கை

வெள்ள நிவாரண நிதியை விடுவிக்க பேரூராட்சித் தலைவி கோரிக்கை

தேசிய குத்துச்சண்டையில் பங்கேற்க உதவக் கோரி ஆட்சியரிடம் இளைஞா் மனு

தேசிய குத்துச்சண்டையில் பங்கேற்க உதவக் கோரி ஆட்சியரிடம் இளைஞா் மனு

குடிமனைப்பட்டா கோரி ஆட்சியரிடம் மக்கள் மனு

குடிமனைப்பட்டா கோரி ஆட்சியரிடம் மக்கள் மனு

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு