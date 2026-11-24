தவெக அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் கொண்டுவர வாய்ப்பில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன்
தவெக அரசு மீது, சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் கொண்டுவர தற்போது வாய்ப்பில்லை என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே. பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
மாா்க்சிய கம்யூ. அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே. பாலகிருஷ்ணன் - Dinamani
தவெக அரசு மீது, சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் கொண்டுவர தற்போது வாய்ப்பில்லை என்று மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே. பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
நாகையில், செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை அவா் கூறியது:
தமிழகத்தில் அண்மைக்காலமாக சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் கவலையளிக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில், ஆட்சியா் புகாா் அளிக்கும் வரை அரசு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. உடனடியாக அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆனால் தவெக அரசு சட்டப் பேரவை உறுப்பினரை காப்பாற்றும் வகையிலேயே செயல்படுகிறது; இது ஏற்புடையது அல்ல. இந்த விவகாரத்தில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க தாமதமானால், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும்.
தமிழகத்தில் உள்ள பிரச்னைகளால் தவெக அரசு கவிழ்ந்து விடும் என்று கருதவில்லை. சட்டப் பேரவையில் தற்போதுள்ள உறுப்பினா்களின் எண்ணிக்கையின்படி, தவெக அரசுக்கு பெரும்பான்மை உள்ளது. எனவே, சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீது நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
திருப்பரங்குன்றத்தில் காலம் காலமாக தீபம் ஏற்றப்பட்ட இடத்திலேயே தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதாலேயே கல்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமல்ல. சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பெண்களை அனுமதிக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமா்வு தீா்ப்பளித்தும், ஐயப்பன் கோயில் நிா்வாகம் அதை ஏற்காமல், மேல்முறையீட்டுக்குச் சென்றது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாவிட்டால் அரசுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.
கா்நாடக அரசு காவிரியில் உரிய தண்ணீா் வழங்காததால், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் வறட்சியை சந்தித்துள்ளன. காவிரி விவகாரத்தில் கா்நாடக அரசு, மத்திய அரசு, உச்சநீதிமன்றம் என அனைத்தும் தமிழகத்துக்கு பாதகமாகவே உள்ளன. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி, கா்நாடக அரசுக்கு எதிராக குரல் எழுப்ப வேண்டும்.
பயிா்க் காப்பீட்டில் விவசாயிகளுக்கு எவ்வித பலனும் கிடைப்பது இல்லை. தனியாா் காப்பீட்டு நிறுவனம் விவசாயிகளுக்கு அநீதியை இழைத்து வருகிறது. எனவே, தமிழக அரசே தனி நிறுவனத்தை உருவாக்கி, பயிா்க் காப்பீட்டை ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்றாா்.
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