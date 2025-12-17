மன்னாா்குடி கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: நாளை தொடக்கம்
மன்னாா்குடி ராஜகோபாலசுவாமி கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா வெள்ளிக்கிழமை (டிச. 19) தொடங்குகிறது.
இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா நடைபெறும். நிகழாண்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு ஸ்ரீசேனை முதல்வா் புறப்பாடு நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்குகிறது.
இதைத்தொடா்ந்து, சனிக்கிழமை (டிச. 20) முதல் பகல்பத்து நிகழ்ச்சி தொடங்கி, டிச. 29- ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சொா்க்கவாசல் திறப்பு டிச. 30-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதைத்தொடா்ந்து இராப்பத்து உற்சவம் தொடங்கி, டிச. 8-இல் நிறைவு பெறுகிறது. விழாவில், ஒவ்வொரு நாளும் உற்சவா் ராஜகோபால சுவாமி பல்வேறு அலங்காரங்களில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்க உள்ளாா்.
ஏற்பாடுகளை அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் சி. இளவரசன், அறங்காவலா்கள், கோயில் செயல் அலுவலா் எஸ். மாதவன், மண்டகப்படிதாரா்கள் செய்துவருகின்றனா்.