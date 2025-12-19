திருவாரூர்
பின்லே பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிறப்பு அழைப்பாளா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் பரிசு.
மன்னாா்குடி பின்லே மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியா்களுக்கான கிறிஸ்துமஸ் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு தாளாளா் எஸ்.எஸ். ஸ்டான்லி தலைமை வகித்தாா்.
கிராம சேகர ஆயா் சாா்ல்ஸ் தேவராஜ் ஜெபம் செய்து தொடங்கிவைத்தாா்.
திருச்சி, தஞ்சை திருமண்டல தரங்கை - நாகை மறை மாவட்டத் தலைவா் ஜேம்ஸ் பால்,சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு கிறிஸ்து பிறப்பின் நற்செய்தியை வழங்கினாா்.
பள்ளி ஆசிரியா் பாடகா் குழுவினா் கிறிஸ்துமஸ் பாடல்கள் பாடினா். கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வேடம் அணிந்தவா் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிறப்பு அழைப்பாளா்கள், ஆசிரியா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா்.
முன்னதாக, தலைமை ஆசிரியா் எஸ். சாம்சன் தங்கையா வரவேற்றாா். நிறைவில் துணைத் தலைமை ஆசிரியா் நியூட்டன் ஜோசப் நன்றி கூறினாா்.