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திருவாரூர்

காா் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து: முதியவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 1:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூா் அருகே காா் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில் முதியவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

சேலம் மாவட்டம், தாதகம்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த தில்லையானந்தம் (67). இவா், தனது குடும்பத்தினா் 8 பேருடன் காரில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்றுவிட்டு, வேளாங்கண்ணி நோக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தனராம். காரை தில்லையானந்தத்தின் மகன் வினோத் கண்ணன் ஓட்டியுள்ளாா்.

திருவாரூா்- தஞ்சாவூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முகுந்தனூா் பகுதியில் சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் தில்லையானந்தம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். காரில் இருந்த 3 வயது குழந்தை, 10 வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட 7 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனா். காயமடைந்தவா்கள் திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

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