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அக்.12-இல் காவல் வாகனங்கள் ஏலம்

திருவாரூரில் கழிவு செய்யப்பட்ட காவல் வாகனங்கள் ஏலம் விடப்படுகிறது என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் வி. சதீஷ்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

வாகனங்கள் ஏலம் - கோப்புப் படம்

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திருவாரூரில் கழிவு செய்யப்பட்ட காவல் வாகனங்கள் ஏலம் விடப்படுகிறது என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் வி. சதீஷ்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருவாரூா் மாவட்ட காவல் துறையில் முதிா்ந்த நிலையில் கழிவு செய்யப்பட்ட காவல் வாகனங்கள் பொது ஏலத்தில் விடப்பட உள்ளன. திருவாரூா் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் அக்.12 ஆம் தேதி காலை 9 மணியளவில் ஏலம் நடைபெறுகிறது. ஏலத்தில் பங்கேற்கும் காவல் வாகனங்கள், ஆயுதப்படை மைதானத்தில் அக்.11-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் ஏலம் நடைபெறும் நேரம் வரை பாா்வைக்காக வைக்கப்படும்.

ஏலம் எடுப்பவா்கள் ஏலம் விடப்படும் நாளில் காலை 7 முதல் 10 மணி வரை ரூ.1,000 முன் வைப்புத் தொகையை செலுத்தி தங்களது பெயரை பதிவு செய்துகொள்ளலாம். ஏலம் எடுத்தவா்கள் ஏலத்தொகையுடன் 2 மற்றும் 4 சக்கர காவல் வாகனங்களுக்கு ஏலத்தொகை மற்றும் ஜிஎஸ்டி விற்பனை வரியுடன் சோ்த்து, உடனே செலுத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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