ரூ.50 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயின் பறிமுதல்: 4 போ் கைது
ஹெராயின் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 4 போ் கைது...
கைது
தில்லி காவல்துறை ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஹெராயின் விநியாகம் மற்றும் உற்பத்தி வலையமைப்பை முறியடித்து, 4 பேரை கைது செய்து, தில்லி மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் இருந்து 6 கிலோகிராம் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட ஹெராயின் உட்பட 7 கிலோகிராம் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஹெராயின் சா்வதேச சந்தையில் மொத்த மதிப்பு சுமாா் ரூ. 50 கோடியாகும். ரோகினியின் சிறப்பு காவலா்கள், ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனையின் போது, ஹெராயின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் 3 கிலோகிராம் பொருட்களை பறிமுல் செய்தனா் இதில் 2.5 கிலோ சோடியம் மற்றும் 787 கிராம் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு உட்பட, லக்னோவில் உள்ள சட்டவிரோத உற்பத்தி நிலையத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்கள். பேகம்பூா் பகுதியில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் குறித்து ஒரு குழுவுக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து விசாரணை தொடங்கியது. செப்டம்பா் 16 ஆம் தேதி பேகம்பூரில் உள்ள செக்டா் 32 இல் ஒரு எஸ்யூவியை இடைமறித்து, ஹரியானாவைச் சோ்ந்த லக்ஷ்மன் ஹூடா (58) ஹெராயினை வழங்க வந்தபோது கைது செய்யப்பட்டாா்.
ரூ. 3 லட்சம் ரொக்கம், 300 கிராம் ஹெராயின் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா். இது குறித்து பெகம்பூா் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் போது, தில்லியின் ரகுபிா் நகரில் வசிக்கும் ஹூடாவின் மூல விநியோகஸ்தா் அனில் என்ற போலா (51) என்பவரை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். அவா் செப்டம்பா் 17 ஆம் தேதி சோனிபட்டில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் அவரது எஸ்யூவியில் இருந்து 501 கிராம் ஹெராயின் மீட்கப்பட்டது.
அனில் முன்பு 12 வழக்குகளில் ஈடுபட்டதாகவும், முன்னதாக 2025 ஆம் ஆண்டில் பால்ஸ்வா டெய்ரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட என்டிபிஎஸ் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவா்.
இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட பின்னா், அவா் சிறை அதிகாரிகளிடம் சரணடையத் தவறியதாகக் கூறப்படுகிறது, பின்னா் நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டாா். மேலும் விசாரணை மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு லக்னோவில் உள்ள சீதா காலனி ஜாங்கிபுரத்தில் சட்டவிரோத ஹெராயின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கு காவல்துறையை வழிநடத்தியது. அக்டோபா் 4 ஆம் தேதி, ஒரு போலீஸ் குழு அந்த இடத்தில் சோதனை நடத்தி, உத்தரபிரதேசத்தின் பரேலியில் வசிக்கும் பாப்லு (35) என்பவரை கைது செய்தது. இந்த சோதனையின் விளைவாக புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட 6 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட ஹெராயின் மீட்கப்பட்டது.
2.504 கிலோ சோடியம், 787 கிராம் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு, ஒரு தொட்டி, எரிவாயு சிலிண்டா், மிக்சா் கிரைண்டா், பாத்திரங்கள், பாலிதீன், மின்னணு எடை இயந்திரம், மர கூடை மற்றும் ஹெராயின் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பிற பொருட்களையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். பாப்லு அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், முக்கிய மூல சப்ளையரும் உற்பத்தி நிலையத்தின் உரிமையாளருமான ருக்ஸா் அலி என்ற ராஜுவை பரேலியில் போலீசாா் கண்டுபிடித்தனா். சுமாா் 120 கிலோமீட்டா் தூரம் பின்தொடா்ந்த பின்னா் அவா் கைது செய்யப்பட்டாா். . பாப்லு முன்பு என்டிபிஎஸ் வழக்கில் ஈடுபட்டதாகவும், ருக்ஸா் அலி மீது இதற்கு முன்பு மூன்று என்டிபிஎஸ் வழக்குகள் இருந்துள்ளது.
தில்லி-என். சி. ஆரில் இருந்து உத்தரபிரதேசம் வரை ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நெட்வொா்க் இருப்பதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஹெராயின் ஆதாரம், உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா். முழுமையான விநியோகச் சங்கிலி, நிதி இணைப்புகள் மற்றும் கொள்முதல் ஆகியவற்றை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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