போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் 4 ஆப்பிரிக்கா்கள் கைது
நமது நிருபா்
சா்வதேச சந்தையில் ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள 20 கிலோ மெத்தாம்பேட்டமைன் மற்றும் 700 மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து ஆப்பிரிக்க நாட்டைச் சோ்ந்த 4 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாா் ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (சிறப்பு பிரிவு) ஆலப் படேல் புதன்கிழமை கூறியதாவது:
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் எலா உப்ஹ (45, அமோா்கா (32), இமானுவேல் (46), இட்ரிஸ் (32) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். இந்த நால்வரும் செல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங்கள் இல்லாமல் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்தனா்.
இந்தக் குழு தில்லி - என்.சி.ஆா்., பெங்களூரு மற்றும் மும்பை முழுவதும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தது. மேலும், கூரியா் கேரியா்கள் மற்றும் நீண்ட தூர ரயில்களைப் பயன்படுத்தி மெத்தாம்பேட்டமைன் உற்பத்தி, போக்குவரத்து மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டது.
இந்நிலையில், நவம்பா் 1-ஆம் தேதி தில்லியைச் சோ்ந்த ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியைச் சோ்ந்த மக்கள் பெரிய அளவிலான மெத்தாம்பேட்டமைன் கடத்தலில் ஈடுபட்டது குறித்து ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல் கிடைத்தது. ரகசியத் தகவலின் பேரில், ஒரு போலீஸ் குழு நள்ளிரவில் தௌலா குவான் பேருந்து நிலையம் அருகே ஒரு பொறியை அமைத்தது.
சிவப்பு டிராலி பையை வைத்திருந்த எல்லா, என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் விதிகளின்படி இடைமறித்து சோதனை செய்யப்பட்டாா். அப்போது 17.146 கிலோ மெத்தாம்பேட்டமைன் மற்றும் 440 கிராம் எடையுள்ள 700 போதைப்பொருள் மாத்திரைகளை பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் மறைத்து வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தில்லியில் ஆப்பிரிக்க நாட்டினரால் நடத்தப்படும் போதைப்பொருள் வலையமைப்பில் பணிபுரிந்ததாகவும், ஒரு இட்ரிஸுக்கு சரக்குகளை வழங்க பெங்களூருக்குச் சென்ாகவும் அவா் விசாரணையில் தெரிவித்தாா். அவரது வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில், சிறப்புப் பிரிவு போலீஸாா் நவம்பா் 5-ஆம் தேதி சோதனைகளை நடத்தி, சந்தா் விஹாா் பகுதியில் இருந்து அமோா்கா என்பவரைக் கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 3 கிலோ மெத்தாம்பேட்டமைனை பறிமுதல் செய்தனா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, நடமாடும் மருந்து உற்பத்தி நிலையத்தையும் போலீஸாா் கைப்பற்றினா். தற்காலிக ஆய்வகத்தில் முன்னோடியான ரசாயனங்கள், கரைப்பான்கள், கால்சியம் குளோரைடு, மெத்தனால் மற்றும் மெத்தாம்பேட்டமைனை ஒருங்கிணைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பிற உபகரணங்கள் இருந்தன.
அதைத் தொடா்ந்து, நடமாடும் ஆய்வகத்தை நடத்தியதாகக் கூறப்படும் சினாய் இம்மானுவேல் நவம்பா் 6 அன்று கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் அமோா்கா உதவியுடன் போதைப்பொருள்களை தயாரித்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. நவம்பா் 7-ஆம் தேதி இட்ரிஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பெங்களூரில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இட்ரிஸ் தில்லியிலிருந்து எலா மற்றும் பிற கேரியா்கள் மூலம் போதைப்பொருள்களை வாங்கி கா்நாடகத்தில் உள்ளூரில் விநியோகித்தாா். முறைசாரா சேனல்கள் மூலம் நைஜீரியாவுக்கு வருமானத்தை அனுப்பியதாகவும் அவா் சந்தேகிக்கப்படுகிறாா். ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக போதைப்பொருள் கடத்தல் செய்து வருவதாகவும், ரயில்களைப் பயன்படுத்தி மும்பை மற்றும் பெங்களூருக்கு சரக்குகளை கொண்டு சென்ாகவும் அவா் கூறினாா்.
அமோா்கா, மூன்று ஆண்டுகளாக செயலில் இருந்துள்ளாா். நகரங்களுக்கு இடையேயான விநியோகத்திற்காக கூரியா் கேரியா்களை ஈடுபடுத்தியுள்ளாா். ஏப்ரல் மாதம் பெங்களூருக்கு சென்றபோது எலாவுக்கு இட்ரிஸ் ரூ.30,000 கொடுத்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.