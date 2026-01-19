கடலோர பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு: சி.ஐ.எஸ்.எப் வீரா்கள் 6500 கி.மீ சைக்கிள் பயணம்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரையில் 6,500 கி.மீ. கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான செய்தியுடன், மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்பு படை அதன் 25 நாள் கடலோர சைக்ளோத்தானின் இரண்டாவது கட்டத்தை ஜனவரி 28 முதல் நடத்த உள்ளது.
முதல் சைக்ளோத்தான் மாா்ச் 2025 இல் மேற்கொள்ளப்பட்டது, அப்போது மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை பணியாளா்கள் கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் சுமாா் 6,553 கி.மீ. பயணம் செய்தனா்.
இந்த சைக்ளோத்தானின் இரண்டாவது கட்டம் கடலோர மக்களை தேசிய நோக்கங்களுடன் இணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கடலோரப் பாதுகாப்பை இந்தப் பகுதிகளின் உள்ளூா் மக்களையும் இந்தப் படை உணர வைக்கும், என்று சிஐஎஸ்எப் இயக்குநா் ஜெனரல் பிரவீா் ரஞ்சன் செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
வந்தே மாதரம் 150 ஆண்டுகளை நினைவுகூரும் ஒரு பகுதியாக வந்தே மாதரம் கடலோர சைக்ளோத்தான் 2026 ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 22 வரை நடத்தப்படும். இந்த நிகழ்வின் கருப்பொருள் பாதுகாப்பான கடற்கரை, வளமான இந்தியா என்று செய்தித் தொடா்பாளா் ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரைகளில் பதினொரு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சுமாா் 6,500 கி.மீ. தூரத்தை சிஐஎஸ்எப் பணியாளா்கள் தங்கள் சுழற்சி முறையில் கடப்பாா்கள். கடலோர பாதுகாப்பு குறித்த பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும், அத்தகைய பயிற்சிகள் மூலம் கலாச்சார தொடா்பு மற்றும் தங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் செய்தியை நோக்கமாகக் கொள்ளவும் அவா்கள் முயற்சி செய்கிறாா்கள்.
அதிகாரப்பூா்வ புள்ளிவிவரங்களின்படி, நாட்டின் மக்கள்தொகையில் சுமாா் 18 சதவீதம் போ் கடலோர மாவட்டங்களில் வசிக்கின்றனா். மேலும், இந்தியாவின் வா்த்தகத்தில் சுமாா் 95 சதவீதம் கடல் வழியாகவே நடக்கின்றன.