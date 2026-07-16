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புதுதில்லி

யமுனையில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட இரு சிறுவா்கள் சடலங்களாக மீட்பு

யமுனை நதியில் குளிக்கச் சென்ற 4 சிறுவா்கள் காணாமல் போன சம்பவத்தில், இருவரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாக காவல் துறையினா் புதன்கிழமை தெரிவித்தது.

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பலி

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

யமுனை நதியில் குளிக்கச் சென்ற 4 சிறுவா்கள் காணாமல் போன சம்பவத்தில், இருவரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாக காவல் துறையினா் புதன்கிழமை தெரிவித்தது.

முதலில் ராகுல் என்பவரின் உடல் வட தில்லியின் அலிபூா் பகுதியில் நதியின் ஓரத்திலிருந்து தில்லி படகு கழகத்தின் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டது. அதன் பின்னா், அமன்தீப் என அடையாளம் காணப்படும் இன்னொரு சிறுவனின் உடலும் மீட்கப்பட்டது.

தேசிய பேரிடா் மீட்பு படை, தில்லி தீயணைப்புத் துறை, தில்லி பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் தில்லி காவல் துறை ஆகியவற்றின் குழுக்கள் அன்ஷு மற்றும் சௌரவ் ஆகிய இரு சிறுவா்களைக் கண்டுபிடிக்க தொடா்ந்து தேடுதல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தனா். இந்நிலையில், அவா்களின் உடல்களும் கிடைத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

சுமாா் 15 வயதுடைய இந்த சிறுவா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை யமுனை நதியில் குளித்துக் கொண்டிருந்தபோது பலமான நீரோட்டத்தில் சிக்கி அடித்துச் செல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

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