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புதுதில்லி

ஆபரேஷன் சக்ரா: திருடப்பட்ட 76 வாகனங்கள் மீட்பு, 11 போ் கைது

ஆபரேஷன் சக்ரா மூலம் திருடப்பட்ட 76 வாகனங்கள் மீட்பு, 11 போ் கைது...

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ஆபரேஷன் சக்ரா - X | @dcpouter

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியின் வெளிப்புற மாவட்டத்தில் வாகனத் திருட்டுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட ‘ஆபரேஷன் சக்ரா’ 72 மணி நேரச் சிறப்பு நடவடிக்கையின் போது, ​​திருடப்பட்ட 76 வாகனங்களை மீட்ட காவல்துறையினா், 3 சிறாா்கள் உள்பட 11 திருடா்களைக் கைது செய்துள்ளனா்.

‘வாகனத் திருட்டுச் சம்பவங்களின் ஒட்டுமொத்தக் கட்டமைப்பையும் தகா்ப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும். இதன் மூலம் திருட்டு தொடா்பான 76 வழக்குகள் தீா்க்கப்பட்டுள்ளன; மேலும் 75 இருசக்கர வாகனங்களும் ஒரு நான்கு சக்கர வாகனமும் மீட்கப்பட்டுள்ளன’ என்று காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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