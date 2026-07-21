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புதுதில்லி

தென்கிழக்கு தில்லியில் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் கத்தியால் குத்திக் கொலை

தென்கிழக்கு தில்லியின் கல்காஜி பகுதியில், 19 வயதுடைய 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் ஏற்பட்ட தகராறில் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்டாா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்கிழக்கு தில்லியின் கல்காஜி பகுதியில், 19 வயதுடைய 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் ஏற்பட்ட தகராறில் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்டாா் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சம்பவம் கல்காஜி டிடிஏ அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் பி-பிளாக் பகுதியில் உள்ள பூங்கா அருகே நடைபெற்றது. பிற்பகல் 2.23 மணியளவில் பள்ளி மாணவா்கள் இடையே ஏற்பட்ட தகராறு குறித்து அழைப்பு வந்ததையடுத்து, காவல் துறை குழு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது.

அங்கு சென்றபோது, மாணவா் குத்துக் காயங்களுடன் கிடந்தாா். பின்னா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவா் உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

உயிரிழந்தவா் சையத் ஹுசைன் (19) என அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவா் ஒக்லா பேஸ்-2 பகுதியில் உள்ள ஜேஜே குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவா் மற்றும் கல்காஜியில் உள்ள எம்சிடி பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

முதற்கட்ட விசாரணைகளில், 2 அல்லது 3 போ் இடையே ஏற்பட்ட தகராறின் போது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா் மற்றும் அவா்களை விரைவில் கைது செய்ய காவல் துறை பல்வேறு குழுக்களை அமைத்து தேடி வருகின்றனா்.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அருகிலுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்படுகிறது. தாக்குதலுக்கான உரிய காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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