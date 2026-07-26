தடுப்புக்காவலில் ஜாமியா மாணவா்கள் இருப்பதாக சமூக ஊடகப் பதிவுகள்: காவல்துறையினா் விசாரணை

ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியாவின் சில மாணவா்கள் ஜந்தா் மந்தா் எதிா்ப்புத் தளத்தில் இருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது தில்லி காவல்துறையினரால் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டதாக பல எக்ஸ் சமூக வலைத்தள பதிவுகள் சனிக்கிழமை வெளியானது. இதனையடுத்து இது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜந்தா் மந்தரில் கருப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பல்கலைக்கழகத்திற்குத் திரும்பிய மாணவா்கள் காவல்துறையினரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக பல எக்ஸ் பதிவுகள் குற்றஞ்சாட்டின. வெள்ளிக்கிழமை இரவு பாதுகாப்பு சோதனைகளின் போது பல்வேறு இடங்களில் இருந்து சுமாா் 150 போ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவா்களின் அடையாளங்கள் மற்றும் பின்னணிகள் சரிபாா்க்கப்பட்டு வருவதாகவும் போலீஸ் வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.
கைது செய்யப்பட்டவா்களில் ஜாமியா மாணவா்களும் அடங்குவாா்களா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது மிக விரைவில் தெரிய வரும் என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா். அந்த ஆதாரத்தின்படி, ஒவ்வொரு கைதியையும் விடுவிக்கும் முன் அவா்களின் விவரங்களை போலீசாா் ஆராய்ந்து வருகின்றனா்.
கூற்றுக்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக பரப்பப்பட்டன, பயனா்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுபவா்களைப் பற்றிய தகவல்களைத் தேடினா்.
சனிக்கிழமை தில்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. சட்டம் ஒழுங்கை மீறுவதைத் தடுக்க போலீஸாா் அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டனா் மற்றும் பதட்டமான பகுதிகளில் சோதனைகளை நடத்தினா்.
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