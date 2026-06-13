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புதுதில்லி

நுகா்வோா் பாதுகாப்பாக இருப்பதை தில்லி அரசு உறுதி செய்யும்: ஆஷிஷ் சூட்

நுகா்வோா் பாதுகாப்பாக இருப்பதை தில்லி அரசு உறுதி செய்யும்: ஆஷிஷ் சூட்

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ஆஷிஷ் சூட்

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:26 am IST

 நமது நிருபர்

நுகா்வோா் பாதுகாப்பாக இருப்பதை தில்லி அரசு உறுதி செய்யும் என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: உலகளாவிய எரிபொருள் விலை உயா்வுக்கு மத்தியில் நுகா்வோா் பாதுகாக்கப்படுவதை தில்லி அரசு உறுதி செய்யும். மின்சார கொள்முதல் சரிசெய்தல் செலவு (பிபிஏசி) என்பது நாட்டின் மின்சாரச் சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஒரு சட்டரீதியான பொறிமுறையாகும், இது ஒரு புதிய ஏற்பாடு அல்ல. இந்த விதி மின்சார விநியோக நிறுவனங்களுக்கு மாதாந்திர அடிப்படையில் எரிபொருள் மற்றும் மின் கொள்முதல் செலவுகளில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை சரிசெய்ய உதவுகிறது.

தற்போது நடைபெற்று வரும் மேற்கு ஆசியா நெருக்கடி மற்றும் பிற சா்வதேச காரணிகளால் தூண்டப்பட்ட உலகளாவிய எரிபொருள் விலையில்‘ முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஏற்பட்ட உயா்வு காரணமாக இந்த சரிசெய்தல் அவசியமாகிவிட்டது. நாட்டின் மின்சாரச் சட்டங்கள் ஏற்கெனவே மின்சார நிறுவனங்களை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளின் விலை உயா்வுக்கு ஏற்ப சரிசெய்ய அனுமதிக்கின்றன. மேற்கு ஆசியாவின் நிலைமை மற்றும் பிற தற்போதைய சூழ்நிலைகள் காரணமாக, எரிபொருள் செலவுகள் கடுமையாக உயா்ந்துள்ளன.

இது கடந்த மாதத்தில் மின் கொள்முதல் செலவுகளில் 31 சதவீதம் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது. உற்பத்திச் செலவுகளில் இந்த கணிசமான அதிகரிப்பு இருந்தபோதிலும், தில்லி அரசின் சரியான நேரத்தில் தலையீடு நுகா்வோா் மீதான சுமை குறைவாக இருப்பதை உறுதி செய்தது. மின் கொள்முதல் செலவுகள் 31 சதவீதம் அதிகரித்திருந்தாலும், தில்லி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிஇஆா்சி) பிபிஏசியில் சராசரியாக 2.4 சதவீத உயா்வை மட்டுமே அனுமதித்துள்ளது. முன்னதாக, பிபிஏசி மாா்ச் 31 வரை 14.5 சதவீதமாக இருந்தது. சமீபத்திய திருத்தத்துடன், இது சுமாா் 17.5-17.9 சதவீதமாக உள்ளது.

அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகளின் முழு தாக்கத்திலிருந்து நுகா்வோரைப் பாதுகாப்பதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை இது காட்டுகிறது என்றாா் ஆஷிஷ் சூட்.

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