செல்லப்பிராணிகளை கட்டாமல் தெருவில் அழைத்து வந்தால் உரிமையாளருக்கு ரூ.1000 அபராதம்
கோப்புப்படம்
நாடாளுமன்றம் ஜன் விஸ்வாஸ் (திருத்த விதிகள்) மசோதா, 2025 ஐ நிறைவேற்றினால், டெல்லி மாநகராட்சி சட்டம், 1957 இன் கீழ் ஒரு பொது தெருவில் ஒரு நாயை கட்டாமல் கொண்டு சென்றால் அதன் உரிமையாளருக்கு ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றம் ஜன் விஸ்வாஸ் (விதிகளின் திருத்தம்) மசோதா, 2026 இன் ஒரு பகுதியாகும், இது வா்த்தக மற்றும் தொழில்துறை இணை அமைச்சா் ஜிதின் பிரசாதாவால் மக்களவையில் வெள்ளிக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த மசோதா 1957 ஆம் ஆண்டின் தில்லி மாநகராட்சி சட்டத்தில் பல திருத்தங்களை முன்மொழிகிறது.
முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்களின் கீழ், பொது சாலையில் கால்நடைகளை டெத்தரிங் செய்வதற்கான அபராதமும் ரூ.100 ரூபாயிலிருந்து ரூ.1,000 உயரும். கூடுதலாக, ஒரு வீட்டின் எண்ணை சிதைப்பது அல்லது அழிப்பது, தற்போது ரூ. 50 இல் இருந்து பூ. 1,000 ஆக உயா்த்தப்படும். மற்ற அபராதங்களும் அதிகரிக்கப்பட உள்ளன. உதாரணமாக, ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பட்டாசுகளை வெளியிடுவது ரூ 50 முதல் ரூ 500 வரை செல்லும். ஒரு நகராட்சி அதிகாரி வளாகத்திற்குள் நுழைவதைத் தடுத்தால், 50 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும், இது ரூ.500 உயரும்.
சுகாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை, குப்பை சேகரிப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யத் தவறினால், தற்போது 50 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, ரூ.500 உயா்த்தப்படும். தற்போது ரூ.50 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ள தெருக்களில் குப்பைகளை கொட்ட அனுமதிப்பது மற்றும் தெருக்களில் குப்பைகளை கொட்டுவது ஆகிய இரண்டிற்கும் புதிய சட்டத்தின் கீழ் தலா ரூ.200 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
கட்டடங்களைப் பொறுத்தவரை, ஆா்டா் செய்யப்படும்போது ஆபத்தான கட்டமைப்பை காலி செய்யத் தவறியதற்கான அபராதம் ரூ.200 ரூ1,000 ஆக உயரும்.
இதேபோல், நிறைவு சான்றிதழ் இல்லாத ஒரு கட்டடத்தை ஆக்கிரமிப்பதும் ரூ.200 இவ் இருந்து ரூ.1,000 ஆக உயரும். பிரிவு 465-ன் கீழ் நிா்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட அபராதம் இல்லாத மீறல்களுக்கான பொது அபராதம் ரூ100 இல் இருந்து ரூ. 500 ஆக உயரும், தினசரி தொடா்ச்சியான அபராதம் ரூ.20 இல் இருந்து ரூ. 50 ஆக உயரும். இந்த மசோதா பல விதிகளை நீக்கும். உதாரணமாக, சட்டத்தில் மிக உயா்ந்த அபராதம், தற்போது பிரிவு 337 (4) இன் கீழ் அறிவிப்பு இல்லாமல் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ 10,000 மற்றும் ரூ 500 ஆகும்.
உரிமம் இல்லாமல் ஒரு சந்தையை திறந்து வைத்திருப்பதற்கான அபராதங்கள் ரூ 2,000 ஆகவும், தெரு விளக்குகளை சேதப்படுத்தியதற்கான அபராதம் ரூ 100 ஆகவும், பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளை அறிவிக்கத் தவறியதற்கான அபராதம் தற்போது ரூ 50 ஆகவும் இருக்கும். பிரிவு 387, ஒரு நகராட்சி துப்புரவாளரை அறிவிப்பு இல்லாமல் ஆஜராகாததற்காக ஒரு மாதம் வரை சிறையில் அடைக்க அனுமதித்தது, குற்றமற்றது மற்றும் ரூ.500 சிவில் அபராதத்துடன் மாற்றப்படும்.
மாறாக, தற்போது மிதமான அபராதங்களை ஈா்க்கும் பல குற்றங்கள் குற்றவியல் பொறுப்பாக உயா்த்தப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, தெருக்களில் பொருட்களை டெபாசிட் செய்வது ரூ 100 அபராதத்திலிருந்து ஆறு மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும்/அல்லது ரூ 5,000 அபராதமாக மாறும். வீதிகளைத் தடுக்கும் கட்டமைப்புகள் மற்றும் அனுமதியின்றி சாலைகளைத் திறப்பது ஆகியவை அதே அபராதங்களை ஈா்க்கும் என்று முன்மொழியப்பட்ட சட்டம் கூறுகிறது.
கூடுதலாக, பெரும்பாலான மீறல்களின் தீா்ப்பை குற்றவியல் நீதிமன்றங்களிலிருந்து குறைந்தபட்சம் உதவி ஆணையா் பதவிக்கு ஒரு நகராட்சி அதிகாரிக்கு மாற்ற இந்த மசோதா முன்மொழிகிறது. முன்மொழியப்பட்ட பிரிவு 461 ஏ இன் கீழ் நிா்வகிக்கப்படும் 30 நாள் மேல்முறையீட்டு சாளரம் மற்றும் தீா்வு காண ஆறு மாத காலக்கெடு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...