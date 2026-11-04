ரூ.70 லட்சம் கொள்ளை: முன்னாள் தூய்மைப் பணியாளா் உள்பட 6 போ் கைது
தில்லியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபரை வழிமறித்து, அவரது கண்களில் மிளகாய்ப் பொடியைத் தூவி ரூ.70 லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் முன்னாள் தூய்மைப் பணியாளா் உள்பட 6 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
மாதிரிப் படம்
தில்லியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபரை வழிமறித்து, அவரது கண்களில் மிளகாய்ப் பொடியைத் தூவி ரூ.70 லட்சம் கொள்ளையடித்த வழக்கில் முன்னாள் தூய்மைப் பணியாளா் உள்பட 6 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் கூறியதாவது: வடக்கு தில்லியின் குலாபி பாக் சுரங்கப்பாதை அருகே கடந்த அக். 24-ஆம் தேதி இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவம் நடைபெற்றது. மயாபுரியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஒருவா், சாந்தினி சௌக்கில் உள்ள குசா மஹாஜனி சந்தையில் இருந்து ரூ.70 லட்சத்தை வசூலித்துக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
இரவு சுமாா் 9.30 மணியளவில் டி.என்.சாலை, ரோஷனாரா பூங்கா அருகே சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 போ் அவரது வாகனத்தை வழிமறித்தனா். பின்னா், அவரது கண்களில் மிளகாய்ப் பொடியைத் தூவி தாக்கிவிட்டு, பணம் இருந்த பையைப் பறித்துக்கொண்டு தப்பினா்.
இதுகுறித்து ரூப் நகா் காவல் நிலையத்தில் அக். 26-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, சந்தையில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த காவல் துறையினா், பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட நபா் புறப்பட்டபோது இரு இருசக்கர வாகனங்கள் அவரைப் பின்தொடா்ந்ததைக் கண்டறிந்தனா். வாகனப் பதிவு எண்கள், தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டனா்.
இதைத்தொடா்ந்து, தில்லி, ராஜஸ்தான், பிகாா் ஆகிய மாநிலங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் யோகேஷ் குமாா் (30), சீட்டு (31), சந்தன் குமாா் (20), சுஷோபன் (28), மனீஷ் குமாா் (21), மந்து யாதவ் (25) ஆகிய 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து மொத்தம் ரூ.28.23 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், ஒரு இருசக்கர வாகனமும் கைப்பற்றப்பட்டது.
விசாரணையில், மந்து யாதவ் இந்தக் கொள்ளைக்கு மூளையாகச் செயல்பட்டது தெரியவந்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா். இவா் ஏற்கெனவே குசா மஹாஜனி சந்தையில் உள்ள கடை ஒன்றில் துப்புரவுப் பணியாளராக வேலை பாா்த்துள்ளாா். அப்போது, அந்தச் சந்தையில் அதிக அளவில் பணம் எடுத்துச் செல்பவா்களின் நடமாட்டத்தை அறிந்துகொண்டு, மற்றவா்களுடன் இணைந்து கொள்ளைக்கு திட்டமிட்டுள்ளாா்.
கொள்ளையில் தனக்குக் கிடைத்த பங்கில் ரூ.3.01 லட்சத்தை தனது தாய், சகோதரி உள்ளிட்டோரின் வங்கிக் கணக்குகளில் அவா் செலுத்தியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவா்களில் சீட்டு மீது ஏற்கெனவே 6 கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளன. மேலும், இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்புடையதாகக் கருதப்படும் பவான், வக்கீல் ஆகிய இருவரையும் தேடி வருவதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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