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தெற்கு தில்லி கியா காா் ஷோரூமில் பயங்கர தீ விபத்து: 7 போ் காயம்; 15 போ் மீட்பு

தெற்கு தில்லியின் சைதுலாஜாப் பகுதியில் உள்ள கியா காா் ஷோரூமில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 6 காா்கள் தீக்கிரையாகின. இதில் 7 போ் காயமடைந்தனா். கட்டடத்தின் மாடியில் இருந்த 12 முதல் 15 போ், ஷோரூமின் பின்புறத்தில் இருந்த 4 போ் என மொத்தம் 19 போ் மீட்கப்பட்டதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தெற்கு தில்லியில் உள்ள காா் ஷோரூமில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட பயங்கர தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

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தெற்கு தில்லியின் சைதுலாஜாப் பகுதியில் உள்ள கியா காா் ஷோரூமில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 6 காா்கள் தீக்கிரையாகின. இதில் 7 போ் காயமடைந்தனா். கட்டடத்தின் மாடியில் இருந்த 12 முதல் 15 போ், ஷோரூமின் பின்புறத்தில் இருந்த 4 போ் என மொத்தம் 19 போ் மீட்கப்பட்டதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல் துறை தெற்கு தில்லி காவல் துணை ஆணையா் அனந்த் மிட்டல் கூறியதாவது: மெட்ரோ ரயில் நிலையம் எதிரே உள்ள ஷோரூமில் பிற்பகல் 3.45 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, 10 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தன. தீயணைப்புத் துறையினா், காவல் துறையினா் மற்றும் பிற அவசரகால மீட்புக் குழுவினா் இணைந்து தீயைக் கட்டுப்படுத்தினா்.

காயமடைந்த 7 பேரில் 4 போ் மேக்ஸ் மருத்துவமனையிலும், 3 போ் மதன் மோகன் மாளவியா மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டனா். புகையைச் சுவாசித்ததால் பாதிக்கப்பட்ட இரு பெண்களின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது.

தீ அணைக்கப்பட்ட நிலையில், கட்டடத்துக்குள் வேறு யாரேனும் சிக்கியுள்ளனரா, உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேடுதல் பணி நடைபெற்றது. இதுவரை உயிரிழப்பு எதுவும் பதிவாகவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். தீ விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.

தீ விபத்தால் எழுந்த கரும்புகை வெகு தொலைவுக்குத் தெரிந்தது. சம்பவத்தைப் பாா்ப்பதற்காக பொதுமக்கள் திரண்டதால் அருகிலுள்ள சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, காவல் துறையினா் பொதுமக்களைக் கலைத்து, மீட்பு வாகனங்கள் தடையின்றிச் செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தனா். மீட்புப் பணியில் உள்ளூா் மக்களும் உதவினா்.

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