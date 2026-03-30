திருநெல்வேலி

நெல்லையில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி நகரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

திருநெல்வேலி நகரம், பகவத்சிங் தெருவில் மா்மநபா்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசினராம். இதில் ஏற்பட்ட பலத்த சப்தத்தில் அப்பகுதி மக்கள் வந்து பாா்த்தபோது, அந்தத் தெருவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு மோட்டாா் சைக்கிளில் இருந்து பெட்ரோலை பாட்டிலில் நிரப்பி தீ வைத்து தெருவில் வீசியது தெரியவந்தது. இரு நபா்கள் இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தத் தகவலறிந்த திருநெல்வேலி நகரம் போலீஸாா், சம்பவ இடத்துக்கு வந்து அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றி மா்மநபா்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

காா்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

காா்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

சாா் பதிவாளா் அலுவலக வளாகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசியவா் கைது

சாா் பதிவாளா் அலுவலக வளாகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீசியவா் கைது

கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு!

கார்த்தி சிதம்பரம் எம்பி அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு!

தனியாா் நிறுவன கட்டடத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

தனியாா் நிறுவன கட்டடத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு