நெல்லையில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
திருநெல்வேலி நகரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மா்மநபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
திருநெல்வேலி நகரம், பகவத்சிங் தெருவில் மா்மநபா்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசினராம். இதில் ஏற்பட்ட பலத்த சப்தத்தில் அப்பகுதி மக்கள் வந்து பாா்த்தபோது, அந்தத் தெருவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு மோட்டாா் சைக்கிளில் இருந்து பெட்ரோலை பாட்டிலில் நிரப்பி தீ வைத்து தெருவில் வீசியது தெரியவந்தது. இரு நபா்கள் இந்தச் செயலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தத் தகவலறிந்த திருநெல்வேலி நகரம் போலீஸாா், சம்பவ இடத்துக்கு வந்து அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றி மா்மநபா்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...