மது விற்பனை: இளைஞா் கைது
Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:38 pm
திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதியில் மது விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பாளையங்கோட்டை பெருமாள்புரம் காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதியில் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் போதை பொருள் தடுப்பு தொடா்பாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, மகிழ்ச்சி நகா் அருகே, கீழநத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த பேச்சிமுத்து(31) என்பவா் மது விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து 26 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
தொடர்புடையது
