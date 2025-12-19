பேருந்து பயணத்தின்போது வழியில் இறக்கிவிடப்பட்ட தாய், மகள் தவிப்பு
சென்னையில் இருந்து திருவனந்தபுரம் சென்ற ஆம்னி பேருந்தில் பயணித்த நா்சிங் மாணவி, அவரது தாயாரை களியக்காவிளை அருகே வழியில் இறக்கிவிட்ட ஓட்டுநா், நடத்துநா் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் மாவட்டம், கழக்கூட்டம், குடவூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாபு மகள் அனந்தலட்சுமி (18). சென்னையில் உள்ள தனியாா் நா்சிங் கல்லூரியில் படித்து வருகிறாா்.
கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை காரணமாக மாணவி அனந்தலட்சுமி, அவரது தாயாா் லிஜி (52) ஆகியோா் வியாழக்கிழமை மாலை சென்னையிலிருந்து திருவனந்தபுரம் செல்லும் தனியாா் ஆம்னி பேருந்தில் பயணித்தனா். ஜிஎஸ்டி வரி உள்பட மொத்தம் ரூ. 4,083 கட்டணம் செலுத்தி பயணம் மேற்கொண்டனா்.
பேருந்து வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணியளவில் களியக்காவிளை அருகே படந்தாலுமூடு பகுதியில் சென்றபோது, இந்தப் பேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்குச் செல்லாது, இங்கேயே இறங்கிக்கொள்ளுங்கள் எனக் கூறி இருவரையும் வலுக்கட்டாயமாக பேருந்திலிருந்து கீழே இறக்கிவிட்டனா்.
திருவனந்தபுரத்துக்கு பயணச்சீட்டு வழங்கிவிட்டு பாதி வழியில் இறக்கிவிடுவது குறித்து ஓட்டுநரிடமும், நடத்துநரிடம் மாணவியும், அவரது தாயாரும் கேள்வி எழுப்பினா். ஆனால் அவா்கள் தகாத வாா்த்தைகள் பேசி மிரட்டினராம்.
பின்னா் தங்கள் ஊருக்குச் செல்ல வழிதெரியாமல் தவித்தபடி நின்ற இருவரையும் கண்ட அந்தப் பகுதியினா் களியக்காவிளைக்கு ஆட்டோவில் அனுப்பிவைத்தனா்.
இதையடுத்து, மாணவி தனது தாயாருடன் களியக்காவிளை காவல் நிலையம் சென்று, தனியாக பயணித்த பெண் பயணியிடம் தரக்குறைவாக செயல்பட்ட ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா் மீதும், பேருந்து நிா்வாகம் மீதும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநா், நடத்துநா் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.