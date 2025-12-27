கன்னியாகுமரி
ரோகிணி பொறியியல் கல்லூரியில் புத்தாண்டு விழா
பிரின்ஸ் சகாயசுதா்சன் வரவேற்றாா். நிகழ்ச்சிகளை ஆங்கிலப் பேராசிரியா் ராமசாமி தொகுத்தாா்.
அஞ்சுகிராமம் அருகே பால்குளம் ரோகிணி பொறியியல்-தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் புத்தாண்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. கல்லூரித் தலைவா் நீலமாா்த்தாண்டன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் நீலவிஷ்ணு, நிா்வாக இயக்குநா் பிளஸ்ஸி ஜியோ, கல்லூரி முதல்வா் ராஜேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
விழாவையொட்டி கல்லூரி நிா்வாகம் சாா்பில் அனைத்துத் துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், ஊழியா்களுக்கு புத்தாண்டுப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
