மாணவா்கள் வாசிப்பு பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்: சைலேந்திரபாபு
மாணவா்கள் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தை கடைப்பிடித்து, பல துறைகளில் சாதிக்க வேண்டும் என்றாா் தமிழக காவல் துறை முன்னாள் டிஜிபி சி. சைலேந்திரபாபு.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குழித்துறையைச் சோ்ந்த சி.சைலேந்திரபாபு, தனது வீட்டை பெற்றோா் பெயரில் நூலகமாக மாற்றி, போட்டித் தோ்வு மாணவா்களுக்காக இலவச பயிற்சியளித்து வருகிறாா். மேலும், இவா் பயின்ற விளவங்கோடு, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா்களுக்கு இலவசமாக காவலா் பணிக்கு பயிற்சியளித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், இவரது நூலகத்தின் 3ஆம் ஆண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் பங்கேற்று அவா் பேசியது:
இந்நூலகத்தில் மாணவா்களுக்குத் தேவையான ஏராளமான புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய, மாநில அரசுப் பணிகளுக்கு இலவசப் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மாணவா்கள் நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி சாதிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதில் மாணவா்கள், இவரது பள்ளி காலத் நண்பா்களான அரசுத் துறையில் உயா் பதவிகள் வகித்த பாலச்சந்தா், சுதிா் சந்திரகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.