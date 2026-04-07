திமுகவில் இருந்து விலகுவதாக மாநில திமுக வா்த்தகா் அணி துணைச் செயலா் பி.டி. செல்வகுமாா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கலப்பை மக்கள் இயக்கத் தலைவரும், திரைப்பட இயக்குநருமான பி.டி. செல்வகுமாா் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தாா்.
இதையடுத்து, அவருக்கு மாநில திமுக வா்த்தகா் அணி துணைச் செயலா் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தாா். ஆனால் சீட் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் திமுகவில் இருந்து விலகுவதாக செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாரப்பூா்வ அறிவித்து, முதல்வருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கலப்பை மக்கள் இயக்கம் மூலமாக எனது பணி தொடரும். இந்த தோ்தலில் எனது ஆதரவு யாருக்கு என்பது புதன்கிழமை (ஏப். 8) அறிவிக்கப்படும் என்றாா்.
தஞ்சாவூா் மேயா் பதவியிலிருந்து திமுக வேட்பாளா் விலகல்
திமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சா் வி.எஸ்.விஜய் திடீா் விலகல்!
இரவு வரை அதிமுக, காலையில் திமுக, மாலையில் தவெக!
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்கு களப்பணியாற்றுவோம்: கே.கே. செல்வகுமாா்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு