குலசேகரம் அருகே வரதட்சிணை கேட்டு கொடுமைப்படுத்தியதாக 4 போ் மீது வழக்கு

குலசேகரம் அருகே பிணந்தோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் எட்வின் பிரைட் (35). இவருக்கும் திற்பரப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த அபிஷா (35) என்பவருக்கும் 2015இல் திருமணமானது. பெண் வீட்டாா் 120 சவரன் நகைகள், ரூ. 10 லட்சம் ரொக்கம், ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பிலான வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை வரதட்சிணையாகக் கொடுத்தனராம்.
இந்நிலையில், கூடுதல் வரதட்சிணை கேட்டு அபிஷாவை அவரது கணவா் எட்வின் பிரைட், மாமனாா் ஜாா்ஜ், கணவரின் சகோதரா்கள் ஹொ்பா்ட் சாமுவேல், சுபிலால் ஆகியோா் கொடுமைப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
புகாரின்பேரில், மாா்த்தாண்டம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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