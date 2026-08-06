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கன்னியாகுமரி

கேரள சிவசேனை பிரமுகா் கொலை வழக்கில் இருவா் கைது

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மாா்த்தாண்டம் அருகே கேரள சிவசேனை கட்சி பிரமுகா் கொலை வழக்கில் தொடா்புடையதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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நிதீஷ்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மாா்த்தாண்டம் அருகே கேரள சிவசேனை கட்சி பிரமுகா் கொலை வழக்கில் தொடா்புடையதாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மாா்த்தாண்டம் அருகே உள்ள கண்ணக்கோடு ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் தாமிரவருணி ஆற்றில் அழுகிய நிலையில், கேரள மாநில சிவசேனை கட்சியின் மாநிலச் செயலா் அதுல் (32) கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சடலமாக மீட்கப்பட்டாா். கூறாய்வில், அவா் ஆயுதங்களால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து, மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதியப்பட்டு, 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கொலையாளிகளுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக உண்ணாமலைக்கடை ஆா்.சி. தெருவைச் சோ்ந்த நிதீஷ் (29), கொலையாளிகள் காரில் தப்பிச் செல்ல உதவியதாக மாங்கரை, கம்பிளாா் பகுதியைச் சோ்ந்த பொ்லின் ஜியோ (27) ஆகியோரை தனிப்படை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

அவா்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், குழித்துறையை அடுத்த கல்லுக்கெட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த தந்தை, மகனுக்கு கொலையில் தொடா்பிருப்பதும், அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் அதுலை கொலை செய்து, சடலத்தை கண்ணக்கோடு பகுதி ஆற்றில் வீசியதும் தெரிய வந்தது.

வழக்கில் தொடா்புடைய மேலும் இருவரை தனிப்படை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

பொ்லின் ஜியோ

பொ்லின் ஜியோ

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