Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கன்னியாகுமரி

ஈச்சன்விளை அரசுப் பள்ளி ஆண்டு விழா

ஈச்சன்விளை அரசு தொடக்க மற்றும் உயா்நிலைப் பள்ளி ஆண்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:30 pm

Syndication

ஈச்சன்விளை அரசு தொடக்க மற்றும் உயா்நிலைப் பள்ளி ஆண்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பள்ளி மாணவிகள் இறை வணக்கம் பாடினா். ஆசிரியை வாணி வரவேற்றாா். உயா்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் சிவகுமாா், தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மெல்கி செதேக் பேபி ஆகியோா் ஆண்டறிக்கை வாசித்தனா். பேரூராட்சி தலைவா் அன்பரசி ராமராஜன், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா் பிரேம் ஆனந்த் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

அகஸ்தீசுவரம் பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் சந்தையடி எஸ்.பாலகிருஷ்ணன், வட்டார மருத்துவ ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா் பா.பாபு ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கினா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் குமரேசன், ஆல்வின்,, தாமரை பிரதாப், ஜெயதேவி, பிரம்மேஸ்வரி, தங்க நாடாா், தங்கராஜ், அசோக்குமாா், கணேச மாா்த்தாண்டன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

கடந்த கல்வியாண்டில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுத்தொகை மற்றும் கேடயம் வழங்கப்பட்டது. ஆசிரியா் செந்தமிழ் வேலன் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

அரசுப் பள்ளியில் ஆண்டு விழா

அரசுப் பள்ளியில் ஆண்டு விழா

குட்சமாரிட்டன் பள்ளி ஆண்டு விழா

குட்சமாரிட்டன் பள்ளி ஆண்டு விழா

தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா

தொடக்கப் பள்ளி ஆண்டு விழா

அரசுப் பள்ளியில் கலைப் பொருள்கள் கண்காட்சி

அரசுப் பள்ளியில் கலைப் பொருள்கள் கண்காட்சி

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு