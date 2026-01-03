சுசீந்திரத்தில் பக்தா்களுடன் வாக்குவாதம்: அமைச்சா் சேகா்பாபு பதவி விலக வலியுறுத்தல்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுசீந்திரம் தாணுமாலய சுவாமி கோயில் தேரோட்டத்தில் பக்தா்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அவதூறான வாா்த்தைகள் பேசியதாகக் கூறி, இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே. சேகா்பாபு பதவி விலக வேண்டும் என்று பாஜக முன்னாள் தலைவா்கள் தமிழிசை செளந்தரராஜன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோா் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் தமிழிசை செளந்தரராஜன் வெள்ளிக்கிழமை இரவு சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் சுவாமி கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறுகையில், சுசீந்திரம் தாணுமாலயன் சுவாமி கோயின் மாா்கழி தோ் திருவிழாவில், பக்தா்களின் மனம் புண்படும் வகையில் அமைச்சா் சேகா்பாபு பேசியது மதத்தையும், மக்களையும் மதிக்காத செயலாகும். அவா் உடனடியாக பக்தா்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அவரை அமைச்சா் பதவியிலிருந்து முதல்வா் நீக்க வேண்டும். திமுக நடத்துவது இந்து எதிா்ப்பு மாடல். இறுதியில் அவா்களுக்கு தோல்வி மாடலாக அமையும்.
விழாவில் முழக்கம் எழுப்பிய பக்தா்கள் மீது வழக்குப்பதிந்தால் பா.ஜ.க. சாா்பில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
இதுதொடா்பாக, முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சரும், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவருமான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: சுசீந்திரம் தேரோட்டம் முழுக்க, முழுக்க பக்தா்களின் பங்களிப்போடு பன்னெடுங்காலமாக நடந்து வரும் புனித நிகழ்ச்சியாகும். இதில் பங்கேற்ற அமைச்சா் சேகா்பாபுவின் தவறான பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்பதுடன், தாமாக முன்வந்து அவா் பதவி விலக வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
நாகா்கோவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.ஆா்.காந்தி கூறுகையில், ‘அமைச்சா் பதவியில் இருக்கும் ஒருவா் தனது பொறுப்பை உணா்ந்து பேச வேண்டும். பக்தா்களை இழிவாக பேசியிருப்பது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. இது இந்துகள் மீதான வெறுப்பை காட்டுகிறது. அவா் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்’ என்றாா்.
அதிமுக எம்எல்ஏ கண்டனம்: கன்னியாகுமரி தொகுதிஅதிமுக எம்எல்ஏ என். தளவாய்சுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘அமைச்சா் சேகா்பாபுவின் தாமதமான வருகையால் சுசீந்திரம் கோயில் தேரோட்டம் தொடங்கவும் காலதாமதமானது. இதனால், பக்தா்கள் எழுப்பிய முழக்கத்தை பொறுக்க முடியாமல் அவா் தகாத வாா்த்தையால் பேசியது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. அவா் உடனடியாக வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.