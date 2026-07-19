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கன்னியாகுமரி

ஓடும் பேருந்தில் பெண்ணிடம் நகை திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:10 am IST

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மாா்த்தாண்டம் அருகே ஓடும் பேருந்தில் பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலியைத் திருடியவரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

களியக்காவிளை அருகே சூரியகோடு பகுதியைச் சோ்ந்த எட்வின்குமாா் மனைவி சோனியா (28). இவா் சனிக்கிழமை தனது தாய், குழந்தையுடன் மாா்த்தாண்டத்திலிருந்து வள்ளவிளை அரசுப் பேருந்தில் ஏறினாா்.

பேருந்து சிறிது தொலைவு சென்றபோது, இவா் அணிந்திருந்த ஒரு சவரன் தங்கச் சங்கிலியைக் காணவில்லையாம். அதை மா்ம நபா் திருடியதாகத் தெரியவந்ததாம். புகாரின்பேரில், மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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