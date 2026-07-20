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கன்னியாகுமரி

குமரி அம்மன் கோயில்களில் மோகன் பகவத் சுவாமி தரிசனம்

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ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரிக்கு நான்கு நாள் பயணமாக வந்த அகில இந்திய ஆா்.எஸ்.எஸ். தலைவா் மோகன் பகவத் பகவதியம்மன் கோயில், ஸ்ரீ தியாக சௌந்தரி அம்மன் கோயில்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.

நான்கு நாள் பயணமாக கடந்த 17- ஆம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரி விவேகானந்த கேந்திரத்துக்கு மோகன் பகவத் வந்தாா். அவரை கேந்திர நிா்வாகிகள் வரவேற்றனா். அங்கு தங்கிய அவா், கேந்திர நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

கேந்திர வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து கலந்துரையாடினாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 19) காலை கன்னியாகுமரி பகவதியம்மன் கோயில், சன்னதி தெருவில் உள்ள 24-ஆவது சக்தி பீடமான தியாக சௌந்தரி பத்திரகாளியம்மன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நாகா்கோவில் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கன்னியாகுமரி விவேகானந்த கேந்திராவின் அகில இந்திய தலைவா் ஏ.பாலகிருஷ்ணனை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தாா்.

நான்காவது நாளான திங்கள்கிழமை காலை புறப்பட்டு செல்கிறாா். ஆா்.எஸ்.எஸ். தலைவா் மோகன் பகவத் வருகையையொட்டி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா.ஸ்டாலின் மேற்பாா்வையில் கன்னியாகுமரி துணைக் கண்காணிப்பாளா் பிரகாஷ் தலைமையில் ஏராளமான போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.

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