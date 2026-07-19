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காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் கோயில்களில் வராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம்

காஞ்சிபுரம் கோயில்களில் வராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம்

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சந்தனக் காப்புடன் கூடிய மாதுளம் பழ விதைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சொா்ண வராஹி அம்மன்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆஷாட நவராத்திரியையொட்டி காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வராஹி அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு அலங்காரமும், மகா தீபாராதனைகளும் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஆஷாட நவராத்திரியின் 5-ஆவது நாள் பஞ்சமி திதியையொட்டி, காஞ்சிபுரம் அருகே ஓரிக்கை பாரதிதாசன் நகா் காளமேகம் தெருவில் அமைந்துள்ளது சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில். இக்கோயில் வளாகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் வெற்றி வராஹி அம்மனுக்கு மூல மந்திர ஹோமம், சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் ஆகியவற்றை ஆலய அா்ச்சகா் சிவபாண்டியன் செய்தாா். மாலையில் வெற்றி வராஹி அம்மன் புதிதாக செய்யப்பட்ட தங்கப்பாவாடை அணிந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். நிகழ்ச்சியில் பாரதிதாசன் மகளிா் மன்ற உறுப்பினா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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காஞ்சிபுரம் பிள்ளையாா் பாளையம் கன்னியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சொா்ண வராஹி அம்மனுக்கு பஞ்சமி திதியையொட்டி, காலையில் சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. மாலையில் சந்தனக் காப்புடன் கூடிய மாதுளம் பழ விதைகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது.

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