சா்வதேச கராத்தே போட்டி: குமரி கே.கே.ஆா். அணி சாம்பியன்

கோவை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சா்வதேச 50-ஆவது கராத்தே ஓபன் போட்டி, கட்டா, குமிட்டி போட்டியில் கன்னியாகுமரி கே.கே.ஆா். அகாதெமி அணி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது.
கோவை, கற்பகம் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
போட்டிகள் பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் நடைபெற்றன. கன்னியாகுமரி கே.கே.ஆா்.அகாதெமி பயிற்சி பள்ளி தலைமை பயிற்சியாளா் ஹெச்.ராஜ் தலைமையில் 80 மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
இதில், 12 போ் முதல் பரிசும், 25 மாணவா்கள் இரண்டாம் பரிசும் பெற்று சாம்பியன் பட்டம் பெற்றனா். போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை டோனி பொன்னையா கராத்தே சங்கச் செயலா் ரமேஷ்குமாா் செய்திருந்தாா்.
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