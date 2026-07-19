நாகா்கோவிலில் மெத்தபெட்டமைன் என்ற உயர்ரக போதைப்பொருள் வைத்திருந்த இளைஞரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாகா்கோவில் வடசேரி பகுதியில் போதைப்பொருள் விற்பனை நடைபெறுவதாகக் கிடைத்த தகவலின்போரில், காவல் துறையினா் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு, செட்டுப்புரை தெரு பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜகான் மகன் ஷாஹீன்கான் (24) என்பவரைக் கைது செய்து, 0.8 கிராம் உயர்ரக போதைப் பொருளான மெத்தபெட்டமைனை பறிமுதல் செய்தனா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை, பயன்பாட்டில் ஈடுபடுவோா் மீது அதிரடி நடவடிக்கைகள் தொடரும் என, காவல் துறை சாா்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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