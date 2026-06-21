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கன்னியாகுமரி

43 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

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கண்டன்விளையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 43 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களுடன், கைது செய்யப்பட்ட சசீதரன்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 2:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இரணியல் அருகே உள்ள கண்டன்விளையில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில் 43 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்து, ஒருவரை கைது செய்தனா்.

கண்டன்விளை பகுதியில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை நடைபெறுவதாக இரணியல் போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் அந்தோணியம்மாள், உதவி ஆய்வாளா்கள் முத்துகிருஷ்ணன், சேவியா் பிராங்கிளின் உள்ளிட்ட போலீஸாா் அப்பகுதிகளில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, கண்டன்விளையில் உள்ள ஒரு கடையில் 3 சாக்கு மூட்டைகளில் 43 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது. அதை பறிமுதல் செ‘ய்த போலீஸாா், கடையில் இருந்த சசீதரனை (76) கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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