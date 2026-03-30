Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
கன்னியாகுமரி

‘பத்மநாபபுரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் வெற்றிக்கு திமுகவினா் பணியாற்ற வேண்டும்’

News image

அருள்சோபன்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பத்மநாபபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளரின் வெற்றிக்கு திமுகவினா் பணியாற்ற வேண்டும் என, பத்மநாபபுரம் நகா்மன்றத் தலைவரும் திமுக வா்த்தகரணி துணை அமைப்பாளருமான அருள்சோபன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் கூறியது: திமுக கூட்டணியில் பத்மநாபபுரம் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இத்தொகுதியை மீண்டும் திமுகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனக் கூறி சிலா் தேவையற்ற போராட்டங்களை நடத்துகின்றனா். தோ்தல் நேரத்தில் இது தேவையற்ற செயலாகும்.

திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவுப்படி, கட்சியினா் ஒருமித்த கருத்துடன் பணியாற்றி கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளரை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

திமுக, மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா்கள் பரஸ்பர தொகுதி மாற்றம்

திமுக, மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா்கள் பரஸ்பர தொகுதி மாற்றம்

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மார்க்சிஸ்ட் குழு சந்திப்பு! இன்று தொகுதி உடன்பாடு?

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மார்க்சிஸ்ட் குழு சந்திப்பு! இன்று தொகுதி உடன்பாடு?

தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி: என்ன செய்யப் போகிறது மாா்க்சிஸ்ட்?

தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி: என்ன செய்யப் போகிறது மாா்க்சிஸ்ட்?

தோ்தலில் திமுக வெற்றிக்கு அயராது பாடுபட வேண்டும்: முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி

தோ்தலில் திமுக வெற்றிக்கு அயராது பாடுபட வேண்டும்: முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

