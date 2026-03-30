‘பத்மநாபபுரத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் வெற்றிக்கு திமுகவினா் பணியாற்ற வேண்டும்’
அருள்சோபன்
அருள்சோபன்
பத்மநாபபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளரின் வெற்றிக்கு திமுகவினா் பணியாற்ற வேண்டும் என, பத்மநாபபுரம் நகா்மன்றத் தலைவரும் திமுக வா்த்தகரணி துணை அமைப்பாளருமான அருள்சோபன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் கூறியது: திமுக கூட்டணியில் பத்மநாபபுரம் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இத்தொகுதியை மீண்டும் திமுகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனக் கூறி சிலா் தேவையற்ற போராட்டங்களை நடத்துகின்றனா். தோ்தல் நேரத்தில் இது தேவையற்ற செயலாகும்.
திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவுப்படி, கட்சியினா் ஒருமித்த கருத்துடன் பணியாற்றி கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளரை அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
