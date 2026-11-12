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குமரி மாவட்டத்தில் அணைப் பகுதிகளில் பலத்த மழை

கன்னியாகுமரி மாவட்ட அணைப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது.

rain

மழை - பிரதிப் படம்

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கன்னியாகுமரி மாவட்ட அணைப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது.

கடந்த சில நாள்களாக மழை சற்று தணிந்திருந்த நிலையில், மாவட்டத்தில் பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சிற்றாறு அணைப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது.

இதுபோல கடையாலுமூடு, களியல், திற்பரப்பு, குலசேகரம், திருநந்திக்கரை, அருமனை, மஞ்சாலுமூடு, மேல்புறம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்தது.

பேச்சிப்பாறை அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலையில் 30.14 அடியாக இருந்தது. பெருஞ்சாணி அணை நீா்மட்டம் 53.15 அடியாகவும், சிற்றாறு 1 அணையின் நீா்மட்டம் 9.12 அடியாகவும், சிற்றாறு 2 அணையின் நீா்மட்டம் 9.22 அடியாகவும் இருந்தது.

மழை காரணமாக திற்பரப்பு அருவியில் நீா்வரத்து அதிகரித்துக் காணப்பட்டது. எனினும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளித்த தடை விதிக்கப்படவில்லை.

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