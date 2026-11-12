பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு புதிய சொகுசு படகு வருகை
கோவாவில் நவீன வடிவமைப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய சொகுசு படகு கன்னியாகுமரி பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு வியாழக்கிழமை வந்தடைந்தது.
கன்னியாகுமரி வந்துள்ள பெருந்தலைவா் காமராசா் என்ற புதிய படகு.
கோவாவில் நவீன வடிவமைப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய சொகுசு படகு கன்னியாகுமரி பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகத்துக்கு வியாழக்கிழமை வந்தடைந்தது.
சா்வதேச சுற்றுலாத் தலமான கன்னியாகுமரிக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். இவா்கள் கடலுக்குள் அமைந்துள்ள விவேகானந்தா் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவா் சிலையை நேரில் பாா்வையிட படகுப் பயணம் மேற்கொள்கின்றனா். இதற்காக
பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில், எம்.எல். பொதிகை, எம்.எல்.குகன், எம்.எல். தாமிரபரணி, எம்.எல்.திருவள்ளுவா், எம்.எல்.விவேகானந்தா உள்ளிட்ட 5 படகுகள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், கோவாவில் வடிவமைக்கப்பட்ட எம்.எல். பெருந்தலைவா் காமராசா் என்ற புதிய படகு, கன்னியாகுமரி பூம்புகாா் படகு தளத்துக்கு
வியாழக்கிழமை வந்து சோ்ந்தது.
கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது, விவேகானந்தா் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவா் சிலையை இணைக்கும் கண்ணாடிப் பாலம் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அப்போதைய முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், சுற்றுலாப் பயணிகள் வசதிக்காக மேலும் மூன்று அதிநவீன சொகுசுப் படகுகள் வாங்கப்படும் என அறிவித்தாா். அந்த மூன்று புதிய படகுகளுக்கும்
எம்.எல்.பெருந்தலைவா் காமராசா், எம்.எல். ஜி.யூ.போப், எம்.எல்.மாா்ஷல் நேசமணி என பெயா்களையும் விழா மேடையிலேயே அறிவித்தாா்.
அதில் எம்.எல்.பெருந்தலைவா் காமராசா் படகு,
கன்னியாகுமரி பூம்புகாா் படகுத்தளத்துக்கு வியாழக்கிழமை
வந்தடைந்தது. ஏனைய இரு படகுகளும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் கன்னியாகுமரி வந்தடையும் என பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதனிடையே கன்னியாகுமரி வந்தடைந்த படகினை கடல்சாா் வாரிய அலுவலா் கேப்டன் மானக்ஸா, கன்னியாகுமரி பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்துக் கழக மேலாளா் முருகபூபதி, துறைமுக பாதுகாவலா் விஜயகுமாா் மற்றும் பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்து கழக ஊழியா்கள் வரவேற்றனா். இந்தப் படகு தற்போது. பூம்புகாா் கப்பல் போக்குவரத்து படகுத் துறையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
162 போ் பயணிக்கலாம்...: கோவாவில் உள்ள பிரபல படகுத் தளத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த சொகுசுப் படகு 133 டன் எடை கொண்டதாகும். 21 மீட்டா் நீளமும், 7 மீட்டா் அகலமும் கொண்ட இந்தப் படகில், ஒரே நேரத்தில் 156 பயணிகளும், 6 மிக முக்கிய நபா்கள் செல்லும் வகையில் பிரத்யேக அறையும் அமைந்துள்ளது. மேலும் அவசர காலத்தில் திறக்கும் வகையில் 2 தனி வழிகள் உள்ளன. இப்படகில் சிசிடிவி கேமரா, தொலைக்காட்சி, இரவிலும் இயக்கும் வகையில் விளக்கு லைட் வசதி, பயணிகள் பாதுகாப்பு லைப் ஜாக்கெட் போன்ற பல்வேறு வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
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