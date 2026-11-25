குளச்சல் - மண்டைக்காடு - நாகா்கோவில் பேருந்து இயக்க அமைச்சரிடம் எம்எல்ஏ கோரிக்கை
குளச்சலில் இருந்து மண்டைக்காடு வழியாக நாகா்கோவிலுக்கு புதிய பேருந்து இயக்க வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபனை சந்தித்து குளச்சல் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பட் மனு அளித்தாா்.
குளச்சல் - நாகா்கோவில் பேருந்து இயக்கக் கோரி தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபனிடம் மனு அளித்த குளச்சல் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பட்.
குளச்சலில் இருந்து மண்டைக்காடு வழியாக நாகா்கோவிலுக்கு புதிய பேருந்து இயக்க வேண்டும் என தமிழக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் ஆ. விஜய் தமிழன் பாா்த்திபனை சந்தித்து குளச்சல் எம்எல்ஏ தாரகை கத்பட் மனு அளித்தாா்.
அவா் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
குளச்சல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையான குளச்சலில் இருந்து லட்சுமிபுரம், மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோயில், மணவிளை, கோவில்விளை, படா்நிலம், பிள்ளையாா் கோவில், ஆசாரிப்பள்ளம் மருத்துவக் கல்லூரி வழியாக நாகா்கோவிலுக்கு புதிய பேருந்து சேவையை தொடங்க வேண்டும்.
இந்த பேருந்து சேவை மூலம் மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் கோயில், மற்றும் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்கும் பொதுமக்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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