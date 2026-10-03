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கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 500 வெற்றிப்பயண பேருந்துகள் இயக்கம்

நாகா்கோவிலில் வெற்றிப்பயண பேருந்து சேவையைத் தொடக்கிவைத்து பெண்ணுக்கு பயணச் சீட்டு வழங்கிய ஆட்சியா் மு.பிரதாப்.

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கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 500 பேருந்துகள் பெண்களுக்கான வெற்றிப்பயண பேருந்துகளாக இயக்கப்படும் என்றாா் ஆட்சியா் மு.பிரதாப்.

நாகா்கோவில் வடசேரி பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், வெற்றிப் பயண பேருந்து சேவையை தொடக்கிவைத்து, பெண்ணுக்கு பயணச் சீட்டை வழங்கிய அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், நாகா்கோவில் ராணித்தோட்டத்தில் 3 கிளைகள், குழித்துறையில் 2 கிளைகள், திருவட்டாறு, செட்டிக்குளம், திங்கள்நகா், குளச்சல், மாா்த்தாண்டம், கன்னியாகுமரி, விவேகானந்தபுரம் என மொத்தம் 12 கிளைகளிலிருந்து 435 நகரப்பேருந்துகள், 294 புறநகா் பேருந்துகள் என மொத்தம் 729 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் 435 நகரப்பேருந்துகளிலும், 65 புறநகா்பேருந்துகள் என மொத்தம் 500 பேருந்துகள் வெற்றிப்பயண திட்டப் பேருந்துகளாக இயக்கப்படும்.

நாகா்கோவில் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, களியக்காவிளை, மாா்த்தாண்டம், அருமனை, குலசேகரம், புதுக்கடை, தேங்காய்ப்பட்டினம், களியல், அணைமுகம், பேச்சிப்பாறை, ஆத்தங்கரைபள்ளிவாசல், ராதாபுரம், வடக்கன்குளம் ஆகிய பகுதிகளுக்கும், மாா்த்தாண்டம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கோதையாறு, குலசேகரம், ஆறுகாணி, பத்மநாபபுரம், களுவன்திட்டை ஆகிய பகுதிகளுக்கும், குளச்சல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருநெல்வேலி, குலசேகரம், சின்னமுட்டம், நீரோடிகாலனி ஆகிய பகுதிகளுக்கும் மகளிா் வெற்றிப் பயண புகா் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

இம்மாவட்டத்தில் தினமும் சராசரியாக 3.61 லட்சம் பயணிகள் கட்டணமில்லா பயணம் மேற்கொள்கின்றனா் என்றாா்அவா்.

நிகழ்ச்சியில், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ர.மோனிகா, நாகா்கோவில் வருவாய் கோட்டாட்சியா் செந்தில்வேல் முருகன், அரசு போக்குவரத்து கழக நாகா்கோவில் பொதுமேலாளா் பாலசுப்பிரமணியன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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