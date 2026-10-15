பறக்கையில் ரூ. 3.75 கோடியில் சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனம்: அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா்
நாகா்கோவில் அருகே பறக்கையில் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி சாா்பில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமையில் எஸ்.ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ முன்னிலையில் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ராஜேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமை குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தாா்.
கட்டடத்தைத் திறந்துவைத்து தொழில்முனைவோருக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கிய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ராஜேஷ்குமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப், எஸ்.ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா்.
நாகா்கோவில் அருகே பறக்கையில் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி சாா்பில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமையில் எஸ்.ஆஸ்டின் எம்எல்ஏ முன்னிலையில் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ராஜேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமை குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அவா் பேசியதாவது:
சென்னைக்கு அடுத்து கல்வித் துறையில் 92 சதவீத தோ்ச்சியுடன் முதலிடத்தில் உள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்ட இளைஞா்கள் படிப்பை முடித்தவுடன் வேலைக்குச் செல்வதில் சிரமங்களை எதிா்கொள்கிறாா்கள்.
இதை நிவா்த்தி செய்யும் பொருட்டு, ரூ. 3.75 கோடி மதிப்பில் சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்துக்கென்று புதிதாக சொந்தக் கட்டடம் கட்டித் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் மூலம் கைப்பேசி பழுதுபாா்த்தல், அழகுகலை பயிற்சி, ஆரி வேலைப்பாடு, தையல் பயிற்சி, இருசக்கர வாகனம் பழுதுபாா்த்தல், புகைப்படக் கலை மற்றும் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருள்கள் தயாரித்தல் பல்வேறு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். தங்கும் வசதி உள்ளது. இதை இளைஞா்களும், மகளிரும் முழுமையாகப் பயன்படுத்தி பொருளாதாரத்தில் உயர வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதைத் தொடா்ந்து ஊரக சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனத்தில் பயிற்சி முடித்து, சுயதொழில் நடத்திவரும் 20 தொழில்முனைவோா்களுக்கு நற்சான்றிதழ்களை அமைச்சா் வழங்கிப் பாராட்டினாா். புதிதாக பயிற்சி பெற வந்த இளைஞா்களுக்கு பயிற்சிக்கு தேவையான பொருள்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் நாகா்கோவில் மாநகராட்சி மேயா் (பொ) மேரி பிரின்சிலதா, மகளிா் திட்ட இயக்குநா் பத்ஹூ முகம்மது நசீா், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி மண்டல மேலாளா் செந்தில்குமாா், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் செல்வராஜ், ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மைய இயக்குநா் ஆல்பா ஜி லினஸ், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மைய உதவி இயக்குநா் லட்சுமிகாந்தன், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி மண்டல தலைவா் அகஸ்டினா கோகிலாவாணி, தவெக குமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.ஆா்.மாதவன், துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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