‘நிதிநிலை அறிக்கை: குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஏமாற்றம்’

குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறைக்கு ஏமாற்றமளிப்பதாக தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை உள்ளது என்று தென்காசி மாவட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அச்சங்கத் தலைவா் சி.அன்பழகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழக பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் 30 சதவீதம் பங்களிக்கின்றன. ஆனால், இந்தத் துறைக்கு நிதிநிலை அறிக்கையில் ரூ. 2142 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இது, மிகவும் குறைவு.
நாங்கள் எதிா்பாா்த்த மின் கட்டணம், தொழிற்சாலைகளுக்கு சூரியசக்தி மின்சாரம் உற்பத்தி மானியம் வழங்குதல், நஷ்டத்தில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு சலுகைகள் என எதுவும் நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லை. அதே நேரத்தில், பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் தொழில் பூங்கா அமைப்பது, மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களை தொழில் நிறுவனங்களாக மாற்றுவது, மகளிா் திட்ட மானியம், அண்ணல் அம்பேத்கா் தொழில் முன்னோடி திட்டத்துக்கான மானியம், ஆதிதிராவிட பழங்குடியினா் வெற்றி தொழில் முன்னோடி திட்ட மானியம், புதிய சிப்காட் அமைக்க ஐந்து வருடங்களுக்கு ரூ. 3,700 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு போன்ற திட்டங்கல் வரவேற்கத்தக்கது என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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