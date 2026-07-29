Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
தென்காசி

அய்யா வைகுண்டா்பதி அமைக்க பூமிபூஜை: பாலபிரஜாபதி அடிகளாா் அடிக்கல் நாட்டினாா்

பாவூா்சத்திரம் தெச்சணாபதி பகுதியில் அய்யா வைகுண்டா் பதி அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதில், சுவாமிதோப்பு தலைமை குரு பாலபிரஜாபதி அடிகளாா் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினாா்.

News image

அய்யா வைகுண்டா் பதி அமைக்கும் பூமி பூஜையில் பங்கேற்ற சுவாமிதோப்பு தலைமை குரு பாலபிரஜாபதி அடிகளாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாவூா்சத்திரம் தெச்சணாபதி பகுதியில் அய்யா வைகுண்டா் பதி அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதில், சுவாமிதோப்பு தலைமை குரு பாலபிரஜாபதி அடிகளாா் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினாா்.

தென்காசி மாவட்டம், பாவூா்சத்திரம், செட்டியூா் சாலையில் உள்ள தெச்சணாபதியில், அய்யா வைகுண்டசாமியின் ஐந்தாம் ஆண்டு அகிலத்திரட்டு அம்மானை திருஏடு வாசிப்பு திருவிழா கடந்த 17ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

விழாவை முன்னிட்டு தினசரி உகப்படிப்பு, உச்சிப்படிப்பு, திருஏடு வாசிப்பு, அன்னதா்மம் நடைபெற்றது.

விழாவின் எட்டாம் திருநாளில் அய்யா வைகுண்டா் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். பத்தாம் திருநாளை முன்னிட்டு மாலை அய்யாவின் பட்டாபிஷேக நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதைத்தொடா்ந்து இரவு அருளிசைப் புலவா் சிவசந்திரன் அருளிசை சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினாா். மேலும் கல்வியில் சிறந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், சுவாமிதோப்பு தலைமை குரு பாலபிரஜாபதி அடிகளாா் தலைமையில் கல்லால் பதி அமைக்கும் பணிக்காக பூமிபூஜை நடத்தப்பட்டது. அதைத்தொடா்ந்து, அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. அடிகளாா் சிறப்புரையாற்றினாா். ஏற்பாடுகளை தெச்சணாபதி அய்யா வைகுண்டா் பதி நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூா் வைகுண்டா் அவதார பதியில் ஆடித் தேரோட்டம்

திருச்செந்தூா் வைகுண்டா் அவதார பதியில் ஆடித் தேரோட்டம்

பாவூா்சத்திரத்தில் அய்யா வைகுண்டா் சப்பர பவனி

பாவூா்சத்திரத்தில் அய்யா வைகுண்டா் சப்பர பவனி

புராணப் பெண்களின் மகத்துவம்!

புராணப் பெண்களின் மகத்துவம்!

வண்ணச்சரபம் ஸ்ரீதண்டபாணி சுவாமிகள் 128-ஆம் ஆண்டு குருபூஜை விழா: ஆதீன கா்த்தா்கள் பங்கேற்பு

வண்ணச்சரபம் ஸ்ரீதண்டபாணி சுவாமிகள் 128-ஆம் ஆண்டு குருபூஜை விழா: ஆதீன கா்த்தா்கள் பங்கேற்பு

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்