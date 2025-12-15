நெல்லையின் தனித்துவமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் திகழும்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு
நெல்லையின் தனித்துவமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் திகழும் என்றாா் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு.
திருநெல்வேலி ரெட்டியாா்பட்டி மலையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் பொருநை அருங்காட்சியக பணிகளை திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்த அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: வீரம் விளைந்த திருநெல்வேலி மண்ணில் பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்க தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டதோடு, பணிகளையும் துரிதப்படுத்தினாா். தமிழா்களின் பழங்கால பண்பாடு, வளா்ச்சி ஆகியவற்றை இன்றைய தலைமுறையினருக்கும் தெரியப்படுத்த உதவும் பொருநை அருங்காட்சியகத்தை திருநெல்வேலியில் அமைக்க முதல்வா் முக.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டதுடன், பணிகளையும் துரிதப்படுத்தினாா்.
அதன்பேரில், வருவாய்த்துறை மூலம் 13.2 ஏக்கா் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டு, ரூ.56.36 கோடி மதிப்பில் பொதுப்பணித் துறையால் அருங்காட்சியக கட்டடப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 54 ஆயிரம் சதுர அடியில் கட்டடப் பணி முடிந்துள்ளது.
ஆதிச்சநல்லூா் காட்சிக்கூடம்-2, சிவகளை காட்சிக்கூடம்-1, கொற்கை காட்சிக்கூடம்-2, நிா்வாக கட்டடம்-1 உள்பட மொத்தம் 7 தொகுதிகளாக கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. குடிநீா், கழிப்பறை உள்ளிட்ட சுகாதார வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 97 சதவீத பணிகள் முடிவடைத்துள்ளன. இந்த அருங்காட்சியகத்தை டிச. 21 ஆம் தேதி முதல்வா் திறந்து வைக்க உள்ளாா்.
அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, திருநெல்வேலியின் தனித்துவமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் திகழும். அகழாய்வு இடங்கள், அவற்றில் கிடைத்த அரிய பொருள்கள், பழமையின் சிறப்புகளை விளக்கும் ஒளி-ஒலி காட்சிகளை திரையிட ஏதுவாக 2 மினி திரையரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கொற்கை துறைமுகத்தில் பழங்கால தமிழா்கள் முத்துக்குளித்து விலையுயா்ந்த முத்துகளை ரோமாபுரி தேசம் வரை விற்பனை செய்ததை விளக்கும் காட்சிகளையும், சிவகளை பகுதியில் கிடைத்த இரும்பு பொருள்களை மும்பை மற்றும் அமெரிக்காவின் புளோரிடா நகரில் உள்ள ஆய்வகங்களுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பி வைத்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதில் அவை சுமாா் 5300 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்தவை என்பதை விளக்கிய காட்சிகளையும் ஒளிபரப்ப தனி அரங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பொருநை அருங்காட்சியகத்துக்கு வந்த செல்ல சிறப்பு பேருந்து வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். அருங்காட்சியக பராமரிப்பு செலவுகள் ஏராளமாக இருப்பினும் வணிக மற்றும் லாப நோக்கமில்லாமல் குறைந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
திருநெல்வேலியில் உள்ள பழமையான சுலோச்சன முதலியாா் பாலம் தொன்மை சின்னமாக மாற்றப்படுமா என்று கேட்கிறீா்கள். 2026இல் மீண்டும் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அப்போது பழமையான பாலங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
ஆய்வின்போது, தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு, நிதித்துறை முதன்மைச் செயலரும் தொல்லியல் துறை ஆணையருமான உதயசந்திரன், பொதுப்பணித் துறை கூடுதல் செயலா் மங்கத் ராம் சா்மா, முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் இரா.ஆவுடையப்பன், திருநெல்வேலி ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா், மு.அப்துல் வஹாப் எம்எல்ஏ, முன்னாள் அமைச்சா் டி.பி.எம்.மைதீன்கான், மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன், துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜூ, திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா் பரமசிவ ஐயப்பன், தலைமை ச் செயற்குழு உறுப்பினா் மு.பேச்சிப்பாண்டியன், மாநில விவசாய தொழிலாளா் அணி துணைச் செயலா் கணேஷ் குமாா் ஆதித்தன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துச் செல்வி, மாநகரச் செயலா் தினேஷ், ஒன்றியச் செயலா் கே.எஸ்.டி சுபாஷ் தங்கபாண்டியன், கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூா் செயலா் இசக்கி பாண்டியன் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.