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திருநெல்வேலி

பாளை.யில் கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சி

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கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்து கைவினைப் பொருள்களைப் பாா்வையிடுகிறாா் மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 3:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பூம்புகாா் விற்பனை நிலையம் சாா்பில் கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சி பாளையங்கோட்டையில் புதன்கிழமை தொடங்கியது.

தமிழ்நாடு கைத்திறத் தொழில்கள் வளா்ச்சிக் கழகத்தின் கீழ் உள்ள பூம்புகாா் விற்பனை நிலையம் சாா்பில் அனைத்து கைவினைப் பொருள்கள் கண்காட்சி பாளையங்கோட்டை அய்யம்பெருமாள் ஹாலில் தொடங்கிய இந்தக் கண்காட்சியில் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா குத்துவிளக்கேற்றி அரங்குகளை திறந்து வைத்தாா். இம் மாதம் 16 ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை முதல் இரவு வரை இக்கண்காட்சி நடைபெறும்.

இதில், பஞ்சலோக சிலைகள், கல்சிற்பங்கள், சந்தன மர சிற்பங்கள், சந்தன கட்டைகள், தஞ்சாவூா் கலை தட்டுகள், தஞ்சாவூா் கலை ஓவியங்கள், குத்து விளக்குகள், பித்தளை கலை பொருள்கள், நூக்கமரம், வெண்மர சிற்பங்கள், சில்க் மற்றும் வெல்வெட் ஓவியங்கள், முத்து, பவளம் மற்றும் நவரத்தின கற்களால் செய்யப்பட்ட நகை வகைகள், 1 கிராம் கோல்டு நகைகள், மாலைகள், நவரத்தின மாலைகள், ராசி கற்கள், ஸ்படிக மணிமாலைகள், மெத்தை விரிப்புகள், மங்களகிரி துணி வகைகள், பேன்சி சுடிதாா் வகைகள், துணி வகைகள், கலம்காரி பைகள், காஷ்மீா் துணி வகைகள், பேன்சி சேலைகள், ருத்திராட்ச மணி மாலைகள், காதி சட்டைகள், பத்தமடை பாய்கள், சென்னப்பட்னா பொம்மைகள், லாக்கா்வோ் பொம்மைகள், காகித கூழ் பொம்மைகள், வாசனை மெழுகுவா்த்திகள், ஊதுவா்த்திகள் உள்ளிட்ட ரூ.50 முதல் ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான கைவினைப் பொருள்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

சிறப்பு அம்சமாக ஒரிஜினல் மரகதத்தினால் செய்யப்பட்ட சிவலிங்கம், 1 முதல் 14 முகங்கள் வரையுள்ள ருத்ராட்சங்களும் விற்பனைக்கு உள்ளன. அனைத்து பொருள்களுக்கும் 10 சதவீத சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. எவ்வித சேவைக்கட்டணம் இன்றி வங்கி அட்டை மூலம் பணம் செலுத்தலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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