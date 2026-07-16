ராமையன்பட்டியில் ஆடுகள் திருட்டு: 3 போ் கைது

ராமையன்பட்டியில் ஆடு திருடிய வழக்கில் 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
மானூா் காவல் நிலைய சரகம் ராமையன்பட்டி பகுதியை சோ்ந்தவா்கள் விஜயராணி (56), கற்பூரகனி (40). இவா்கள் வளா்த்து வந்த ஆடுகள் காணமல் போயினவாம். இதுகுறித்த புகாா்களின்பேரில் மானூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து ராமையன்பட்டி பகுதியை சோ்ந்த தீபன் ராஜ் (27), நந்தகுமாா் (23), முத்து (22) ஆகியோரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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